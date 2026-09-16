El panorama de Racing de Nueva Italia en busca de la clasificación
La Academia jugará este fin de semana ante Deportivo Madryn y se encuentra a cuatro puntos de la línea de ingreso al reducido por el segundo ascenso.
16/09/2026 | 17:23Redacción Cadena 3
FOTO: Racing tendrá bajas el próximo fin de semana
El entrenador Gustavo Coleoni tiene un panorama complejo, ya que primero deberá recuperarse de su primera derrota como local en la fecha pasada, y además tendrá que lidiar con las bajas por diferentes circunstancias.
Raúl Chamorro y Marcio Gómez llegaron a la quinta amarilla; mientras que Pablo Chavarría está lesionado y en duda quedan Jonathan Bay y Gabriel Aranda.
Cumplidas 29 fechas del campeonato, Racing está décimo en las posiciones con 35 puntos, a cuatro de Bolívar, el equipo que hoy es el último de los clasificados al reducido por el segundo ascenso.
En la próxima jornada visitará a Deportivo Madryn desde las 16 y en la 31ª será local de Godoy Cruz, el domingo 27 de setiembre desde las 17.
Luego la Academia tendrá a Central Norte en Salta, Los Andes en Nueva Italia, Ferro en Caballito, All Boys en Córdoba y Chaco For Ever en Resistencia.
Es decir que de los 21 puntos en juego (7 partidos), enfrentará a tres equipos que pelean la parte de arriba: Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Ferro. Los otros cuatro están debajo de la Academia.
Lectura rápida
¿Quién es el entrenador mencionado? El entrenador mencionado es Gustavo Coleoni.
¿Qué situación enfrenta Racing en el campeonato? Racing está décimo en las posiciones con 35 puntos y enfrenta bajas en su plantilla.
¿Cuándo jugará Racing su próximo partido? Racing jugará su próximo partido contra Deportivo Madryn el domingo a las 16.
¿Cuántos puntos puede ganar Racing en los próximos partidos? Racing puede ganar 21 puntos en los próximos 7 partidos.
¿Qué equipos de arriba enfrentará Racing? Racing enfrentará a Deportivo Madryn, Godoy Cruz y Ferro, que pelean en la parte alta de la tabla.