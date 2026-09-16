Entradas truchas en el Coloso: nueve personas no podrán asistir a partidos durante 18 meses
Los involucrados fueron descubiertos en la puerta 3 del estadio y quedaron detenidos. La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y rige para espectáculos deportivos de todo el territorio argentino.
16/09/2026 | 07:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Seguridad en el Coloso Marcelo Bielsa.
Nueve personas fueron sancionadas con una restricción de concurrencia por 18 meses a todos los eventos deportivos del país, luego de intentar ingresar con entradas falsas al estadio de Newell’s. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El episodio ocurrió el 12 de agosto, durante el partido entre Atlético Tucumán e Independiente por la Copa Argentina, disputado en el Coloso Marcelo Bielsa. Personal encargado de controlar los accesos detectó las irregularidades y dio aviso a la Policía de Santa Fe.
Efectivos de la Unidad Regional II, División Judiciales, intervinieron en la puerta 3 y constataron que los nueve involucrados tenían tickets falsificados. Tras el procedimiento, fueron detenidos y se labraron las actuaciones correspondientes. Luego, la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos solicitó su incorporación a los registros del programa Tribuna Segura.
La restricción fue evaluada y finalmente dispuesta por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución 936/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece que las personas alcanzadas no podrán asistir durante 18 meses a espectáculos deportivos en todo el territorio argentino.
Lectura rápida
¿Cuántas personas fueron sancionadas? Nueve personas fueron sancionadas.
¿Qué tipo de sanción recibieron? Recibieron una restricción de concurrencia por 18 meses a eventos deportivos.
¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió el 12 de agosto.
¿Dónde se produjo el hecho? En el estadio Coloso Marcelo Bielsa durante un partido de la Copa Argentina.
¿Quién firmó la resolución de la sanción? La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.