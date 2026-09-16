Entradas truchas en el Coloso: nueve personas no podrán asistir a partidos durante 18 meses

Nueve personas fueron sancionadas con una restricción de concurrencia por 18 meses a todos los eventos deportivos del país, luego de intentar ingresar con entradas falsas al estadio de Newell’s. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El episodio ocurrió el 12 de agosto, durante el partido entre Atlético Tucumán e Independiente por la Copa Argentina, disputado en el Coloso Marcelo Bielsa. Personal encargado de controlar los accesos detectó las irregularidades y dio aviso a la Policía de Santa Fe.

Efectivos de la Unidad Regional II, División Judiciales, intervinieron en la puerta 3 y constataron que los nueve involucrados tenían tickets falsificados. Tras el procedimiento, fueron detenidos y se labraron las actuaciones correspondientes. Luego, la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos solicitó su incorporación a los registros del programa Tribuna Segura.

La restricción fue evaluada y finalmente dispuesta por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución 936/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece que las personas alcanzadas no podrán asistir durante 18 meses a espectáculos deportivos en todo el territorio argentino.