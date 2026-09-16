Baja la natalidad y crecen consultas por fertilidad: alertan sobre la postergación de la maternidad

La Argentina atraviesa un fuerte descenso de la natalidad y, al mismo tiempo, los especialistas en reproducción observan un aumento de la edad en la que las personas deciden buscar un embarazo. Agustín Pascualini, experto en medicina reproductiva y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores: la decisión de postergar la maternidad y la paternidad, cambios sociales y económicos y, en algunos casos, dificultades concretas para lograr un embarazo.

Pascualini señaló que entre los jóvenes existe actualmente un “deseo de maternidad postergada” y que muchas personas de 20 o 25 años deciden inicialmente no buscar hijos. Sin embargo, aclaró que esas decisiones pueden modificarse con el paso del tiempo. “Lo que se está viendo es que después vienen a buscar el embarazo y quizás ahí sí es un poco más tarde”, explicó. Esa postergación tiene consecuencias porque la biología reproductiva no cambió al mismo ritmo que las pautas sociales.

Según el especialista, el período biológicamente más favorable para buscar un embarazo continúa siendo entre los 30 y los 35 años. Sin embargo, en los centros de fertilidad la edad promedio de la primera consulta actualmente ronda los 39 o 40 años. Pascualini también advirtió sobre la detección de casos de baja reserva ovárica en mujeres jóvenes, aunque aclaró que todavía no existe un estudio poblacional que permita determinar con precisión la magnitud y las causas de este fenómeno.

Entre los posibles factores vinculados con la salud reproductiva mencionó el estilo de vida, la nutrición y distintos elementos ambientales. “Pueden ser contaminantes en el agua, ambientales, pesticidas, los cosméticos, los perfumes”, enumeró. De todos modos, insistió en que se necesitan investigaciones más amplias para establecer cuánto incide cada uno de estos factores y evitar conclusiones apresuradas sobre sus efectos.

El descenso de la natalidad no es exclusivo de la Argentina, sino que forma parte de una tendencia internacional que comenzó con mayor fuerza en los países desarrollados. En el caso argentino, Pascualini indicó que la cantidad de hijos por familia pasó de aproximadamente 3,1 a 1,8. Para el especialista, la postergación de la maternidad y la paternidad también contribuye a que finalmente las familias sean más pequeñas.

Otro elemento que puede haber influido es la reducción de los embarazos adolescentes. Pascualini consideró que una parte del descenso general de los nacimientos probablemente esté relacionada con ese fenómeno, favorecido por una mayor utilización de métodos anticonceptivos. También mencionó los cambios en los movimientos migratorios regionales: Argentina recibe menos inmigrantes en edad reproductiva que otros países y, según explicó, durante determinados períodos personas de Perú, Bolivia y Venezuela optaron por otros destinos, como Chile.

Frente a esta realidad, el especialista sostuvo que las políticas públicas pueden tener algún impacto sobre las decisiones vinculadas con la maternidad y la paternidad. Puso como ejemplo a Francia, donde se implementaron medidas destinadas a facilitar la preservación de óvulos para mujeres que desean postergar la maternidad. “Hay ciertas políticas que se están tomando”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de brindar información para que cada persona pueda tomar decisiones con mayor conocimiento sobre su propia situación reproductiva.

En ese sentido, Pascualini recomendó realizar consultas con especialistas antes de que pase demasiado tiempo. Actualmente es posible evaluar la reserva ovárica y obtener información individualizada sobre las posibilidades reproductivas. También existe la alternativa de preservar óvulos y, en el caso de los hombres, congelar semen. “Más allá de si congela o no, que reciba un poco de información precisa, individualizada”, planteó el especialista.

La edad también tiene efectos diferentes sobre la fertilidad masculina y femenina. En los hombres, Pascualini explicó que el paso del tiempo puede afectar la cantidad y la movilidad de los espermatozoides, mientras que no existe un límite tan marcado como en el caso de las mujeres. Algunos especialistas consideran que a partir de los 45 o 50 años puede hablarse de edad paterna avanzada, aunque no existe un punto de corte único. En las mujeres, en cambio, el envejecimiento de los óvulos está asociado a una disminución de su calidad y a un aumento del riesgo de alteraciones genéticas.

El médico también fue consultado por casos excepcionales de hombres que fueron padres a edades muy avanzadas. Frente a ejemplos como los de personas que tuvieron hijos después de los 70 u 80 años, respondió que se trata de situaciones extremas que forman parte de la variabilidad biológica. “Los extremos siempre van a estar”, sostuvo, aunque aclaró que a la hora de asesorar a los pacientes los especialistas buscan trabajar sobre lo que ocurre en la mayoría de los casos y no sobre las excepciones.

Otro aspecto que preocupa a los especialistas es el impacto de las infecciones de transmisión sexual sobre la fertilidad. Pascualini explicó que algunas enfermedades, especialmente la clamidia, pueden generar daños en las trompas de Falopio y afectar posteriormente la posibilidad de lograr un embarazo. El problema es que muchas veces estas infecciones pasan inadvertidas porque pueden no presentar síntomas evidentes. “Una mujer puede cursar lo que se llama una enfermedad pelviana inflamatoria sin síntomas y enterarse después cuando busca embarazo y tiene las trompas tapadas”, advirtió.

Entrevista de Hernán Funes.