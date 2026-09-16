Vendedores ambulantes van al Panal en reclamo por suspensiones y secuestro de mercadería

Un grupo de más de 100 familias de vendedores ambulantes —que incluye a choripaneros, pancheros y puesteros de bebidas en eventos masivos de la ciudad— se movilizará esta mañana hacia la Casa de Gobierno (El Panal) para exigir una solución urgente a su situación laboral.

La protesta surge tras una serie de operativos policiales y municipales en los que sufrieron el secuestro de vehículos, la incautación de mercadería y la aplicación de contravenciones durante las previas de los partidos de fútbol.

La vocera del colectivo, Noelia Saravia, denunció que la presión de las fuerzas de seguridad y del municipio les impide desarrollar la actividad que sostiene la economía de sus hogares. "Somos un grupo de más de 100 vendedores ambulantes, incluidos choripaneros, vendedores de bebidas y pancheros, que trabajamos en el Mario Alberto Kempes y en demás canchas. Últimamente venimos con una persecución de la policía y de la Municipalidad que no nos deja trabajar en ningún lado ni hacer la previa a la hinchada. Queremos defender nuestra fuente de trabajo", aseguró a Cadena 3.

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El conflicto central radica en la falta de habilitación formal y los controles de bromatología. Si bien los comerciantes informales admiten no contar con los permisos municipales vigentes, señalan que los intentos previos de relocalización por parte de las autoridades tornaron inviable la venta al público en los estadios. "Simplemente ponemos nuestro puesto. Se había hablado de ver de habilitarnos, pero en el Kempes cada vez era más lejos donde nos iban llevando con esto del parking nuevo: nos llevaron pasando las dos vías de la Circunvalación, casi para Feriar. Es imposible, la gente no cruza la Circunvalación para comprar un choripán o una bebida".

Ante este escenario, los trabajadores buscan abrir una mesa de diálogo con las autoridades provinciales y municipales para acordar un marco de regularización que contemple la venta en la vía pública sin perder la clientela habitual de los espectáculos deportivos y culturales. "Están cortando muy mucho la fuente de trabajo y esa es justamente nuestra lucha", concluyó.