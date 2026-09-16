La ANMAT suspendió las actividades del laboratorio Trifarma en Rosario y prohibió sus productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibió preventivamente las actividades del laboratorio Trifarma, ubicado en Rosario, y prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos sus productos en el país. La medida responde a la falta de un director técnico y a incumplimientos en los registros sanitarios.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 5865/2026, firmada el lunes y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Alcanza a las actividades productivas, de control de calidad, comercialización y distribución de la firma, cuyo establecimiento está ubicado en Bolivia 586 bis.

Un cierre preventivo dispuesto por Santa Fe

La intervención nacional se inició a partir de una comunicación del Ministerio de Salud de Santa Fe, que informó que había dispuesto el cierre preventivo del laboratorio y prohibido la elaboración y comercialización de sus productos de farmacopea porque no contaba con un director técnico designado.

A partir de ese aviso, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, dependiente del Instituto Nacional de Medicamentos, constató la falta de designación y registro de un farmacéutico responsable de la dirección técnica. Según la disposición, esa situación constituye un incumplimiento de la Ley de Medicamentos.

Trifarma se encontraba habilitado por la ANMAT desde 2019 como elaborador de productos de farmacopea en formas farmacéuticas líquidas, sólidas y semisólidas. Sin embargo, la fiscalización también detectó problemas con las autorizaciones necesarias para comercializar sus productos.

Diez productos con registros inconclusos

El organismo informó que la empresa había iniciado en 2021 los trámites de autorización de comercialización de diez productos: vaselina sólida, pomada de óxido de cinc compuesta —Pasta Lassar—, ácido bórico, óleo calcáreo, cloruro de magnesio, agua oxigenada de diez volúmenes, diadermina, bicarbonato de sodio, vaselina líquida y solución Lugol.

De acuerdo con la disposición, la firma no completó los requisitos regulatorios exigidos para esos registros. Frente a la falta de respuesta del laboratorio, el área interviniente procedió a tramitar la caducidad de los expedientes.

La ANMAT sostuvo que la ausencia de director técnico y el incumplimiento de las exigencias de registro determinan la ilegitimidad de los productos señalados. Con el propósito de prevenir riesgos para la salud de la población, resolvió suspender preventivamente las actividades de la empresa.

La prohibición de uso, comercialización y distribución comprende todos los productos elaborados o comercializados por Trifarma en el territorio nacional, y no solamente los diez cuyos trámites fueron detallados en los considerandos.

También se tramitará un sumario sanitario

La disposición anticipa que se instruirá un sumario sanitario una vez que el área técnica individualice las presuntas infracciones y la normativa aplicable, para garantizar el derecho de defensa de la empresa.

La medida nacional tiene carácter preventivo y el texto no establece una fecha de finalización. Tampoco dispone una clausura definitiva ni la baja de la habilitación del laboratorio: ordena la inhibición de sus actividades y la prohibición de sus productos, sobre el antecedente del cierre preventivo dispuesto por las autoridades provinciales.