Cámara de Representantes demanda el retiro de tropas en Medio Oriente sin autorización del Congreso

FOTO: El presidente Donald Trump y el diputado Seth Moulton, autor de la iniciativa que exige retirar las tropas del conflicto con Irán si no hay previamente una autorización del Congreso.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que exige el retiro de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán si el presidente Donald Trump no cuenta con la autorización del Congreso. Esta votación ha puesto de manifiesto nuevas divisiones dentro del Partido Republicano en medio de un conflicto que se extiende por casi siete meses.

La medida fue aprobada con un total de 220 votos a favor y 204 en contra, recibiendo el apoyo unánime de los demócratas y de siete legisladores republicanos que se separaron de Trump, lo que representa tres más que en votaciones anteriores, según reportaron diversas agencias y cadenas de televisión estadounidenses.

La votación se realizó a menos de 50 días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará el control del Congreso, y en un contexto donde la guerra con Irán se ha convertido en un tema central de la campaña electoral en Estados Unidos.

La resolución, que fue impulsada por el representante demócrata Seth Moulton, se basa en la Ley de Poderes de Guerra y ordena al presidente retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán, salvo en aquellos casos en que se necesite actuar en respuesta a un ataque inminente, siempre y cuando no cuenten con autorización legislativa.

Este es el tercer intento desde junio en que la Cámara baja aprueba una resolución destinada a limitar la capacidad de Trump para continuar la guerra sin el consentimiento del Congreso. Sin embargo, ninguna de las anteriores logró avanzar lo suficiente como para llegar al escritorio presidencial.

La nueva votación es especialmente significativa por el aumento de las disidencias dentro del oficialismo. Los republicanos Thomas Massie, Tom Barrett, Warren Davidson y Brian Fitzpatrick se han sumado nuevamente a esta causa, y esta vez se unieron a Nancy Mace, Mariannette Miller-Meeks y Zach Nunn.

"Con la ventana de negociación cerrada, las operaciones de combate sostenidas ahora requieren autorización del Congreso", manifestó Nunn, quien agregó que no apoyará "otra guerra sin fin".

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y se ha prolongado durante casi siete meses, a pesar de que Trump había previsto inicialmente un conflicto breve. Los intercambios de ataques continuaron tras el fracaso de un alto el fuego acordado el año pasado.

El debate sobre la continuidad de las operaciones ha cobrado fuerza después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimara que el conflicto ha costado aproximadamente US$38.000 millones hasta principios de agosto, y podría generar entre US$2.000 millones y US$3.000 millones mensuales mientras continúe.

La Casa Blanca sostiene que el presidente tiene autoridad constitucional como comandante en jefe para llevar a cabo estas operaciones, mientras que los defensores de la resolución argumentan que una guerra prolongada requiere el consentimiento explícito del Congreso.

La iniciativa ahora enfrenta un futuro incierto en el Senado. Una resolución similar que fue aprobada por la Cámara en julio no avanzó en esa instancia, y otro intento anterior recibió apoyo de senadores, pero fue revertido posteriormente.

Aún si una medida de este tipo llegara finalmente al escritorio de Trump, se anticipa que el presidente ejercerá su derecho de veto.