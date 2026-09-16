Chile celebra nuevo acuerdo que agiliza exportación de fruta fresca a China

FOTO: Chile destaca entrada en vigor de acuerdo que facilita exportación de fruta fresca a China.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — Chile destacó la entrada en vigor este martes del memorándum de entendimiento para facilitar las exportaciones de fruta fresca a China, informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El texto explicó que el convenio fue resultado de negociaciones técnicas impulsadas por el ministerio, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC).

El memorando facilita "el comercio de fruta fresca chilena" y contribuye "a un acceso más ágil y competitivo a uno de los mercados más relevantes para la fruticultura nacional".

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, valoró que "este acuerdo representa un avance significativo para el sector exportador, ya que permitirá optimizar los procesos logísticos y operacionales".

Campos agregó que además se busca "otorgar mayor flexibilidad a la industria y facilitar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios acordados con China, fortaleciendo así la competitividad de la fruta chilena en ese mercado".

Por su parte, el director del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, Domingo Rojas, explicó que "el memorándum establece una serie de medidas que mejoran y modernizan los procesos de exportación de frutas frescas a China".

Entre esas medidas, detalló el comunicado, se encuentra la ampliación de alternativas de embalaje para cerezas y frutas de carozo provenientes de áreas reglamentadas por mosca de la fruta (Ceratitis capitata) y la extensión del tratamiento de frío en tránsito en bodegas de nave a todas las especies de frutas autorizadas para ese mercado.

También la incorporación de nuevos esquemas de tratamiento de frío basados en estándares fitosanitarios internacionales, y la simplificación de los requisitos de identificación de los envíos, eliminando exigencias asociadas a certificados de inspección para pallets, detalla un informe de Xinhua.

En resumen, el conjunto de medidas suscritas busca impulsar las exportaciones de fruta fresca al país asiático, principal socio comercial de Chile y mayor mercado para esos productos agrícolas.