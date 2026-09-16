Estados Unidos y Omán analizan la crisis en Medio Oriente en conversación telefónica

FOTO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) — El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al-Busaidi, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la rápida evolución de la situación en Medio Oriente y los esfuerzos para mitigar tensiones, según informó la cancillería omaní y fue corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el diálogo, ambos funcionarios intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos necesarios para contener las repercusiones de las tensiones regionales y crear un entorno propicio para la continuidad de los esfuerzos diplomáticos que busquen resolver cuestiones relevantes, contribuyendo así a la seguridad y estabilidad de la región, tal como se detalla en el comunicado emitido por el ministerio.

Asimismo, se discutieron temas regionales de interés común, destacando la importancia de fortalecer la cooperación existente entre Omán y Estados Unidos. Ambos acordaron mantener consultas y coordinar acciones a través de los canales ya establecidos, según el comunicado.

La conversación se produjo en un contexto de intensas tensiones regionales y alteraciones en la navegación marítima, según el informe de Xinhua.

Recientemente, Omán había informado que el buque petrolero con bandera panameña ELGAIA fue remolcado hacia uno de sus puertos tras reportar un incendio en la sala de máquinas, resultado de un ataque a unas 103 millas náuticas al noreste de la gobernación de Musandam.

Un buque de la Armada Real de Omán se encargó de evacuar a los 23 miembros de la tripulación, mientras continúan las operaciones de búsqueda para encontrar a otros dos tripulantes desaparecidos, como indicó el Centro de Seguridad Marítima de Omán.

Por otro lado, una reunión programada para el lunes entre Irán y los Estados del Golfo en Salalah fue aplazada.

Se esperaba que Irán y Omán brindaran información a los países de la región sobre sus consultas respecto a las nuevas disposiciones marítimas en el estrecho de Ormuz.