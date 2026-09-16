Amazon lanza Alexa+ en India con soporte para Hindi y nuevas funciones avanzadas

Amazon anunció el lanzamiento de su asistente conversacional Alexa+ en India, el cual ahora incluye soporte para el idioma Hindi. Esta nueva versión del asistente no solo permite conversaciones más largas, sino que también mantiene el contexto durante las interacciones.

Durante la fase de acceso anticipado, el asistente estará disponible para todos los usuarios en Hindi y inglés. Tras este período de prueba, Amazon planea ofrecer el servicio de forma gratuita a los clientes de Prime, mientras que los usuarios que no sean miembros tendrán que pagar ?2,000 al mes (aproximadamente $20.85).

La compañía destacó que Alexa+ cuenta con una voz más expresiva y la capacidad de realizar tareas complejas, como pedir comestibles a través del servicio de comercio rápido de Amazon, Amazon Now, y controlar dispositivos inteligentes en el hogar. Además, los usuarios podrán alternar entre inglés y hindi en medio de una conversación.

La nueva versión del asistente está integrada con servicios locales de India, como la entrega de alimentos de Swiggy, la plataforma de reservas de Zomato, sitios de viajes como TripAdvisor y MakeMyTrip, así como la aplicación de reservas de restaurantes EazyDiner. También se incluye en servicios de streaming musical como Amazon Music y JioSaavn.

En junio, TechCrunch informó que Amazon había invitado a los usuarios a inscribirse en un programa de prueba para Alexa+, donde podían interactuar con el asistente en hindi. Posteriormente, la empresa también comenzó a probar una versión en inglés de Alexa+.

Amazon lanzó el asistente Alexa en India en inglés en 2017 y añadió soporte para el hindi en 2019. Con más de 600 millones de hablantes de hindi en el país, Amazon busca aprovechar este mercado con sus dispositivos inteligentes y nuevas características. Aunque no se proporcionaron cifras exactas, la empresa mencionó que sus dispositivos inteligentes han crecido un 20% en comparación con el año anterior.

El asistente Alexa+ fue anunciado inicialmente en 2025 y se hizo disponible para todos los usuarios en Estados Unidos en 2026. Este año, también se ha lanzado en mercados como Reino Unido, Canadá, Brasil, México, Italia y Alemania, con contexto en los idiomas locales.