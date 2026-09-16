La literatura deportiva se celebra en Buenos Aires con un evento imperdible este septiembre

FOTO: La feria se realizará en la sede del Círculo de Periodistas Deportivos.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) - La 4ª Feria y Foro del Libro Deportivo se llevará a cabo el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre en la sede del Círculo de Periodistas Deportivos, ubicada en Rodríguez Peña 628, con entrada libre y gratuita. Esta iniciativa, organizada por la entidad, ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el lema "La literatura también juega", el evento propone dos días dedicados a explorar la conexión entre literatura, deportes y periodismo, con actividades que incluyen presentaciones y ventas de libros, mesas de debate, homenajes, proyecciones y propuestas musicales.

El programa comenzará el viernes a las 14 con la apertura y una mesa dedicada a "Bonavena y Galíndez, 50 años", en la que participarán Carlos González, Daniel Guñauf, Juan Cañuñal, Juan Carlos Mena y Andrés Vázquez como moderador.

A las 15:30 se llevará a cabo la charla "El humor en el fútbol", con la participación de Luis Rubio, Rudy Chernicof, Miguel Rep y Ezequiel López, moderados por Daniel Dátola. A las 17, se realizará la "Mesa de árbitros", que contará con la presencia de Miguel Scime, Germán Delfino, Juan Pablo Belatti y Salomé Di Iorio, moderados por Oscar Blanco.

La jornada continuará a las 18 con una mesa sobre "Deporte y derechos humanos", donde participarán Pablo Llonto y Gustavo Veiga, moderados por Fernando Signorini y Fabián D'Aloisio.

A las 19 se llevará a cabo una presentación de libros que incluirá títulos como ADN Puma, de Jorge Biscuso; Scaloni, biografía oficial, de Diego Borinsky; El otro Vilas, de Pablo Amalfitano; y Sabrina Ameghino, contra la corriente, de Gastón Luppi, presentada por Esteban Berkerman.

El viernes concluirá con la mesa "40 años del Mundial 1986", programada para las 20, con Alejandro Apo, Carlos Filomeno, Miguel A. Vicente y Juan Prestá, moderados por Andrés Vázquez.

La actividad del sábado 19 comenzará a las 12 con una "Mesa de relatores", que contará con la participación de Ricardo Podestá y Eduardo Caimi, junto con Nacho Fusco y Martín Russo en la moderación.

A las 15:30 se desarrollará "El Gráfico. La época dorada", una mesa dedicada a la histórica revista deportiva, con Guillermo González, José Luis Aiello, Ricardo Alfieri hijo, Héctor Vega Onesime desde Chile, y Daniel Roncoli.

A las 17 se abordará "El boom de la Fórmula 1", con Fernando Tornello, Eduardo Ruiz, Miguel Ángel Guerra, Eduardo Ramírez y Roberto Berasategui. A las 18, alumnos de la Escuela de Periodismo del Círculo participarán de "El periodismo que viene", moderados por Martín Ripari.

La jornada finalizará a las 19 con una mesa sobre "2026. El último Mundial de Messi", con Enrique Macaya Márquez, Alejandro Wall, Viviana Vila, Juan Manuel Trenado y Andrés Presti­leo, junto con Luciana Rodríguez. El cierre musical está programado para las 20.