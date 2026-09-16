La Fórmula 1 reveló su calendario para 2027: 24 fechas y 10 carreras sprint

La Fórmula 1 ha anunciado su calendario para la temporada 2027, en el que el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) será parte de la competencia. A diferencia de los dos años anteriores, la temporada no dará inicio en Australia, sino que comenzará en Medio Oriente.

El primer evento será el Gran Premio de Bahréin, programado para el 14 de marzo, seguido por una carrera en Arabia Saudita una semana después. El regreso a Australia se producirá el primer fin de semana de abril, y las siguientes fechas incluyen Japón el 11 de abril y China el 18 del mismo mes.

En mayo, la Fórmula 1 visitará Norteamérica con los Grandes Premios de Miami y Canadá, antes de cruzar el Océano Atlántico para una gira europea que incluirá los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría, antes del parón veraniego.

Las actividades se reanudarán cinco semanas después con los Grandes Premios de Italia y España, continuando luego hacia Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. La temporada culminará con las últimas tres carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Además, se llevarán a cabo 10 carreras sprint, que son más cortas y reparten puntos a los ocho mejores clasificados. Estas se realizarán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.