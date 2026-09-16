Estudiantes va en busca de las semis de la Libertadores ante Corinthians en Brasil

FOTO: "El Pincha" no pudo imponerse en la ida y debe definir la serie en Brasil.

Estudiantes de La Plata se enfrenta este miércoles a Corinthians en Brasil, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La meta del equipo argentino es alcanzar las semifinales del torneo por primera vez en 17 años.

El encuentro se juega desde las 21.30 en el Neo Química Arena, con transmisión de Cadena 3 La Plata. El árbitro del partido es el venezolano Jesús Valenzuela, con Juan Soto en el VAR.

Estudiantes llega a este desafío con la presión de tener que obtener un buen resultado en Brasil, luego del empate 1-1 en el partido de ida. En esa ocasión, el "Pincha" abrió el marcador rápidamente con un gol de Alexis Castro, pero Kaio César igualó para el equipo brasileño.

En el ámbito local, Estudiantes viene de conseguir una victoria 2-1 ante Platense en la novena fecha del Torneo Clausura, lo que lo acerca a los puestos de clasificación para los playoffs.

Este partido podría marcar un hito en la historia del club, ya que el equipo no llega a las semifinales de la Copa Libertadores desde 2009, cuando se consagró campeón.

Por su parte, Corinthians superó a Rosario Central en una complicada serie de octavos de final. En el Brasileirão, el gigante paulista se encuentra en una posición delicada, ocupando el decimotercer lugar y con el riesgo de caer en zona de descenso.

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