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Engaño: la ocupación y sus efectos en la vida cotidiana de los palestinos

Adanía Shibli presenta en 'Engaño' una narrativa impactante sobre la vida de los palestinos y su lucha por la identidad.

16/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Engaño: la ocupación y sus efectos en la vida cotidiana de los palestinos

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Las estaciones pasan: cambia la luz, cambia el color del paisaje, cambia la intensidad del calor sobre la tierra. Adanía Shibli no necesita anclar la historia en lugares concretos, ni aportar nombres ni fechas, para convertir Engaño en una narración sobrecogedora que sigue las vidas de una joven y un joven cuyas trayectorias avanzan en paralelo, marcadas por una misma realidad: el intento sistemático de desposeer a los palestinos de su territorio, de su historia y de su sentido de pertenencia.

Y mientras el tiempo sigue su curso, indiferente a las expulsiones, el exilio, la cárcel o la tortura, Shibli transforma la experiencia palestina en herramienta metafórica para un relato sobre cómo la ocupación se infiltra en cada aspecto de la vida cotidiana y cómo el colonialismo no solo controla cuerpos y lugares, sino que también busca silenciar relatos, borrar memorias y quebrar identidades.

La obra de Shibli se inscribe en la literatura contemporánea y se presenta como un testimonio de la realidad actual de un pueblo que lucha por su existencia. La autora, a través de su prosa poética y evocadora, logra capturar la esencia de una experiencia colectiva que resuena en el lector, invitándolo a reflexionar sobre la historia y la memoria. En un contexto donde las narrativas palestinas son frecuentemente silenciadas, Engaño se erige como una voz necesaria que desafía la invisibilidad impuesta.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para conectar con el lector desde una perspectiva humana, mostrando que detrás de cada cifra y cada noticia hay historias de vida que merecen ser contadas. En un mundo donde la desinformación y los estereotipos abundan, la obra de Adanía Shibli se convierte en un faro de luz que ilumina la complejidad de la identidad palestina y su lucha por la dignidad.

Ficha del libro:

EditorialRANDOM HOUSE
GéneroLiteratura contemporánea
Año de edición2026
ISBN9788439747024
ISBN digital9788439747154
IdiomaEspañol

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