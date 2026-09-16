En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Libros

El espejo de los finales infinitos: un viaje a la fantasía y el amor eterno

La nueva entrega de la saga de fantasía presenta a Jacks y Evangeline en su búsqueda de un final feliz.

16/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El espejo de los finales infinitos: un viaje a la fantasía y el amor eterno

FOTO: El espejo de los finales infinitos: un viaje a la fantasía y el amor eterno

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Jacks y Evangeline Fox han alcanzado lo que muchos consideran el sueño: un final feliz en la Madriguera, un lugar donde todo parece perfecto y donde los secretos son cosa del pasado. Sin embargo, en este nuevo capítulo de la saga Érase una vez un corazón roto, la autora nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las historias y los finales. Con la promesa de que nada cambiará la realidad de estos personajes, el lector se sumerge en un mundo donde cada historia puede tener múltiples desenlaces.

La obra, que pertenece al género de la fantástica y la ciencia ficción, se presenta como una continuación que no solo busca enamorar a los seguidores de la saga, sino también atraer a nuevos lectores. Con más de veinte ilustraciones a página completa de Lotusbubble, el libro se convierte en una experiencia visual que complementa la narrativa, haciendo que cada página cobre vida.

El año 2026 marca el regreso de esta saga, publicada por PUCK, que ha sabido captar la atención de un público diverso. La historia de Jacks y Evangeline no solo es un relato de amor, sino también una exploración de los caminos que pueden tomar las narrativas, sugiriendo que, en el fondo, cada relato tiene el potencial de albergar finales infinitos.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar con el lector en un nivel emocional, recordándonos que la búsqueda de la felicidad es un viaje lleno de matices y posibilidades. En un mundo donde las historias a menudo se ciñen a finales predecibles, El espejo de los finales infinitos se erige como un recordatorio de que siempre hay espacio para la sorpresa y la reinvención.

Ficha del libro:

GéneroFantástica, ciencia ficción
EditorialPUCK
Año de edición2026
ISBN9791388002052
ISBN digital9791388181450
IdiomaEspañol

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf