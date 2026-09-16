El espejo de los finales infinitos: un viaje a la fantasía y el amor eterno

Jacks y Evangeline Fox han alcanzado lo que muchos consideran el sueño: un final feliz en la Madriguera, un lugar donde todo parece perfecto y donde los secretos son cosa del pasado. Sin embargo, en este nuevo capítulo de la saga Érase una vez un corazón roto, la autora nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las historias y los finales. Con la promesa de que nada cambiará la realidad de estos personajes, el lector se sumerge en un mundo donde cada historia puede tener múltiples desenlaces.

La obra, que pertenece al género de la fantástica y la ciencia ficción, se presenta como una continuación que no solo busca enamorar a los seguidores de la saga, sino también atraer a nuevos lectores. Con más de veinte ilustraciones a página completa de Lotusbubble, el libro se convierte en una experiencia visual que complementa la narrativa, haciendo que cada página cobre vida.

El año 2026 marca el regreso de esta saga, publicada por PUCK, que ha sabido captar la atención de un público diverso. La historia de Jacks y Evangeline no solo es un relato de amor, sino también una exploración de los caminos que pueden tomar las narrativas, sugiriendo que, en el fondo, cada relato tiene el potencial de albergar finales infinitos.

La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar con el lector en un nivel emocional, recordándonos que la búsqueda de la felicidad es un viaje lleno de matices y posibilidades. En un mundo donde las historias a menudo se ciñen a finales predecibles, El espejo de los finales infinitos se erige como un recordatorio de que siempre hay espacio para la sorpresa y la reinvención.

Ficha del libro: