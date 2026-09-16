FOTO: Miles de jóvenes hicieron cuadras de filas por 14 puestos de trabajo.

Más de mil personas se presentaron en una parrilla de Berazategui para postularse a apenas 14 puestos de trabajo. La convocatoria provocó una fila de más de cinco cuadras y dejó una contundente imagen de la necesidad de empleo en el conurbano bonaerense.

El establecimiento, llamado Los Agüero Resto Bar, está ubicado en la esquina de Eva Perón y calle 114 y abrirá sus puertas durante los próximos días. Sus propietarios buscaban cocineros, mozos, bacheros, coperos y encargados de salón.

Ante la gran cantidad de consultas que recibieron después de anunciar la apertura, los responsables resolvieron realizar las entrevistas de manera presencial.

"Queremos conocerte, saber un poco de vos, tu experiencia y tu disponibilidad", indicaron en la publicación difundida a través de las redes sociales. Además, pidieron a los usuarios que compartieran el aviso con personas que estuvieran buscando empleo.

La recepción de currículums estaba prevista entre las 10 y las 18, pero algunos postulantes llegaron durante la madrugada. Los responsables del negocio continuaron con las entrevistas hasta atender a quienes permanecían en la fila al finalizar el horario anunciado.

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FOTO: Más de 1.000 personas hicieron cinco cuadras de fila por 14 puestos de trabajo en una parrilla de Berazategui.

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"Los primeros que atendimos nos dijeron que estaban desde las 4.30 o las 5 de la mañana. A mí me da mucha tristeza lo que está pasando. Ahí te das cuenta de que la gente quiere y necesita trabajar", señaló Marcelo Agüero, dueño del establecimiento.

El cantante de cumbia y exvocalista de Los Leales contó que ofrecieron facturas y medialunas a quienes llevaban varias horas esperando. El emprendimiento pertenece al músico y a su familia.

Según relató, las remuneraciones pretendidas por los aspirantes oscilaban entre los $700.000 y los $900.000. Posteriormente trascendió que el sueldo promedio ofrecido rondaría los $800.000.

Agüero recordó especialmente el testimonio de una joven que prefería trabajar cerca de su casa, aun por un ingreso menor, para evitar los costos y el tiempo que demanda viajar diariamente a la ciudad de Buenos Aires.

"Me dijo que prefería ganar entre $800.000 y $900.000 y vivir cerca de la parrilla porque se ahorraba el viaje a Capital", relató.

También aseguró que varias madres se acercaron para pedir una oportunidad laboral. "Me decían: 'Por favor, necesito trabajo. Hace tres meses que no tengo ingresos en mi casa'", concluyó.

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Informe de Ariel Rodríguez.