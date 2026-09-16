Se viene la segunda edición del Desafío Cura Brochero: fechas, nuevo recorrido y preparativos

FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)

La región de Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que combinará deporte, turismo y fe.

El evento se desarrollará durante el 10 y 11 de octubre y ofrecerá una experiencia deportiva única al atravesar los emblemáticos paisajes y senderos históricos que alguna vez recorrió el Santo Sanpedrino.

La secretaria de Turismo de San Pedro, Olga Rita, destacó el entusiasmo y la trascendencia espiritual y turística de la convocatoria para la región.

"Estamos viviendo la segunda edición del Desafío Cura Brochero. Es una carrera distinta a todas las de mountain bike porque aquí vamos a atravesar, palpar y vivir el camino santo de nuestro querido José Gabriel del Rosario Brochero", dijo.

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Entre los competidores que se sumarán a la travesía de 120 kilómetros se encuentran figuras del motor, como el piloto Jeremías Pascual, quien resaltó el vínculo de la prueba con el entrenamiento y los paisajes de la zona. "Nuestros inicios comenzaron con el ciclismo como parte de entrenamiento, así que estamos súper contentos con el Desafío Cura Brochero y vamos a estar presentes desafiando los 120 kilómetros", indicó.

Por su parte, el organizador del evento, Pablo Eli, detalló los aspectos técnicos y las innovaciones operativas que implementarán en esta edición para favorecer la logística de los participantes.

"La carrera se desarrolla en dos días: el 10 de octubre hacemos la entrega de kit, verificaciones y un prólogo de clasificación. El domingo se larga a las 9. Atravesamos la hora de largada para que la gente pueda viajar temprano, y la gran novedad es que la largada y la llegada de la distancia larga será en San Pedro", sostuvo.

Las inscripciones para la competencia ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera digital, las redes sociales oficiales del evento o el sitio web del certamen.