Se viene la segunda edición del Desafío Cura Brochero: fechas, nuevo recorrido y preparativos
La emblemática competencia de mountain bike se disputará el 10 y 11 de octubre. Promete reunir a cientos de ciclistas para recorrer el camino santo de Traslasierra.
16/09/2026 | 10:29Redacción Cadena 3
FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)
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La región de Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que combinará deporte, turismo y fe.
El evento se desarrollará durante el 10 y 11 de octubre y ofrecerá una experiencia deportiva única al atravesar los emblemáticos paisajes y senderos históricos que alguna vez recorrió el Santo Sanpedrino.
La secretaria de Turismo de San Pedro, Olga Rita, destacó el entusiasmo y la trascendencia espiritual y turística de la convocatoria para la región.
"Estamos viviendo la segunda edición del Desafío Cura Brochero. Es una carrera distinta a todas las de mountain bike porque aquí vamos a atravesar, palpar y vivir el camino santo de nuestro querido José Gabriel del Rosario Brochero", dijo.
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Entre los competidores que se sumarán a la travesía de 120 kilómetros se encuentran figuras del motor, como el piloto Jeremías Pascual, quien resaltó el vínculo de la prueba con el entrenamiento y los paisajes de la zona. "Nuestros inicios comenzaron con el ciclismo como parte de entrenamiento, así que estamos súper contentos con el Desafío Cura Brochero y vamos a estar presentes desafiando los 120 kilómetros", indicó.
Por su parte, el organizador del evento, Pablo Eli, detalló los aspectos técnicos y las innovaciones operativas que implementarán en esta edición para favorecer la logística de los participantes.
"La carrera se desarrolla en dos días: el 10 de octubre hacemos la entrega de kit, verificaciones y un prólogo de clasificación. El domingo se larga a las 9. Atravesamos la hora de largada para que la gente pueda viajar temprano, y la gran novedad es que la largada y la llegada de la distancia larga será en San Pedro", sostuvo.
Las inscripciones para la competencia ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera digital, las redes sociales oficiales del evento o el sitio web del certamen.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Traslasierra? La segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike.
¿Quién es la secretaria de Turismo de San Pedro? Olga Rita es la secretaria de Turismo de San Pedro.
¿Cuándo se desarrollará el evento? El evento se desarrollará el 10 y 11 de octubre.
¿Quiénes participarán en la competencia? Competidores como el piloto Jeremías Pascual se sumarán a la travesía.
¿Cómo se pueden realizar las inscripciones? Las inscripciones pueden hacerse de manera digital, en redes sociales oficiales o en el sitio web del certamen.