Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles: al menos tres muertos

FOTO: Trágico accidente aéreo en Los Ángeles: helicóptero se estrella y deja tres muertos

FOTO: Al menos tres muertos al estrellarse un helicóptero de un canal de TV.

Un helicóptero se estrelló entre dos edificios el martes por la noche en una zona suburbana de Los Ángeles, Estados Unidos, y al menos tres personas murieron, informaron las autoridades locales.

Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local y aún se desconoce su estado, según indicaron desde el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El accidente ocurrió alrededor de las 19, hora local, en el barrio de Chatsworth, a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, cerca del lugar donde se había producido la colisión de un autobús con víctimas mortales y al que habían acudido los equipos de emergencia.

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NBC LOS ANGELES HELICOPTER CRASHES WHILE COVERING METRO BUS CRASH



An NBC Los Angeles news (KNBC-TV) helicopter reportedly crashed in Chatsworth, California, while covering a Metro bus crash.



Further details on injuries and the circumstances of the helicopter crash are awaited. pic.twitter.com/skIAkYVChe — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 16, 2026

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Por la emergencia, un total de 56 bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego, que no se propagó a ninguna estructura. Debido al incendio, cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados.

NBC4 confirmó más tarde que el helicóptero accidentado pertenecía a esa estación de noticias.

Tras los hechos se abrió una investigación a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.

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BREAKING: At least one person is dead following a helicopter crash in Chatsworth Tuesday night. It’s not clear who was involved but early reports indicate the helicopter belonged to KNBC. https://t.co/z1ibGthPX1 pic.twitter.com/5YxhB5ZoMq — California Post (@californiapost) September 16, 2026

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