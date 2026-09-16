Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles: al menos tres muertos
El accidente ocurrió durante una transmisión en vivo de un accidente de tránsito.
FOTO: Al menos tres muertos al estrellarse un helicóptero de un canal de TV.
FOTO: Trágico accidente aéreo en Los Ángeles: helicóptero se estrella y deja tres muertos
Un helicóptero se estrelló entre dos edificios el martes por la noche en una zona suburbana de Los Ángeles, Estados Unidos, y al menos tres personas murieron, informaron las autoridades locales.
Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local y aún se desconoce su estado, según indicaron desde el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).
El accidente ocurrió alrededor de las 19, hora local, en el barrio de Chatsworth, a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, cerca del lugar donde se había producido la colisión de un autobús con víctimas mortales y al que habían acudido los equipos de emergencia.
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NBC LOS ANGELES HELICOPTER CRASHES WHILE COVERING METRO BUS CRASH— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 16, 2026
An NBC Los Angeles news (KNBC-TV) helicopter reportedly crashed in Chatsworth, California, while covering a Metro bus crash.
Further details on injuries and the circumstances of the helicopter crash are awaited. pic.twitter.com/skIAkYVChe
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Por la emergencia, un total de 56 bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego, que no se propagó a ninguna estructura. Debido al incendio, cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados.
NBC4 confirmó más tarde que el helicóptero accidentado pertenecía a esa estación de noticias.
Tras los hechos se abrió una investigación a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.
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BREAKING: At least one person is dead following a helicopter crash in Chatsworth Tuesday night. It’s not clear who was involved but early reports indicate the helicopter belonged to KNBC. https://t.co/z1ibGthPX1 pic.twitter.com/5YxhB5ZoMq— California Post (@californiapost) September 16, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un helicóptero se estrelló en Los Ángeles, dejando al menos tres muertos y una persona herida.
¿Quiénes son las víctimas?
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas por las autoridades locales.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 19 horas, hora local.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El siniestro se registró en el barrio de Chatsworth, en Los Ángeles.
¿Por qué se estaba realizando el vuelo?
El helicóptero cubría un accidente de tránsito previo en la zona cuando ocurrió el siniestro.
[Fuente: Noticias Argentinas]