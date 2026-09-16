Qué pasará con el dólar en 2027: el número que proyecta el Gobierno en el Presupuesto

El Gobierno nacional proyecta que el dólar mayorista llegará a $1.847,6 en diciembre de 2027, según los supuestos incluidos en el proyecto de Presupuesto. La cifra constituye una referencia para elaborar las cuentas públicas y no garantiza cuál será la cotización efectiva de la divisa.

La iniciativa también contempla un tipo de cambio promedio anual de $1.728. Ambos valores corresponden a períodos distintos: el primero es la estimación para el último mes de 2027, mientras que el segundo representa el promedio previsto para todo el año.

Desde el oficialismo explicaron que el cálculo cambiario toma como referencia el tipo de cambio vigente y la inflación estimada para el próximo año.

En materia de precios, el Ejecutivo prevé una inflación del 18% punta a punta, es decir, entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. En tanto, la inflación promedio anual se ubicaría en el 21,1%, una medición que compara el nivel medio de precios de un año con el del anterior.

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La variación del dólar implícita en las proyecciones presupuestarias rondaría el 15,4% durante 2027. De concretarse ese escenario, el aumento del tipo de cambio quedaría por debajo de la suba de precios prevista para el mismo período.

El equipo económico también calcula un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y un incremento nominal del salario medio del 25,4%.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones alcanzarían los US$133.984 millones y las importaciones sumarían US$118.424 millones. Así, la balanza de bienes y servicios registraría un superávit de US$15.560 millones.

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Las estimaciones privadas, sin embargo, anticipan una cotización superior a la utilizada por el Gobierno. El informe de septiembre de FocusEconomics, que reúne proyecciones de bancos y consultoras, ubica al dólar mayorista en $1.980 para diciembre de 2027, aproximadamente un 7% por encima del cálculo oficial.

Por su parte, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central, estiman un dólar mayorista de $2.015,7 para diciembre de 2027, después de comenzar el año en $1.661,1. También proyectan una inflación interanual del 20,5% para el último mes del año, frente al 18% contemplado en el Presupuesto.