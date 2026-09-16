Lavrov advierte que una guerra con Europa sería "muy corta" si Rusia es atacada

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó que una posible guerra con naciones europeas sería "muy corta" si Rusia fuera atacada, aunque remarcó que el Kremlin no tiene intención de provocar un conflicto con Europa.

"Nunca los atacaremos. Pero si nos atacan, será una guerra fundamentalmente diferente y será muy corta", indicó Lavrov en una entrevista con la actriz y presentadora rusa Yulia Menshova, que fue difundida por la agencia estatal rusa Sputnik y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El canciller ruso subrayó que sus comentarios se alinean con la postura previamente expresada por el presidente Vladímir Putin, quien ha negado que Rusia planee una ofensiva contra países europeos.

Además, Lavrov apuntó que Moscú ha intentado "advertir clara e inequívocamente" tanto a Ucrania como a sus aliados occidentales sobre las repercusiones de una escalada militar adicional.

Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes han incrementado sus presupuestos de defensa y continúan brindando asistencia militar a Ucrania.

Diversos gobiernos europeos han manifestado la necesidad de prepararse ante la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia en los próximos años, a lo que Moscú ha respondido calificando estas afirmaciones como parte de una campaña para presentar al país como una amenaza.

Desde febrero de 2022, Rusia ha llevado a cabo una invasión a gran escala de Ucrania, conflicto que Moscú se refiere como "operación militar especial" y que ha llevado a la expansión de la OTAN con la incorporación de Finlandia y Suecia.

Por otro lado, Lavrov también responsabilizó a los países occidentales por el colapso de las negociaciones que se realizaron en Estambul durante las primeras etapas del conflicto.

El Gobierno ruso afirma que sigue dispuesto a participar en negociaciones para finalizar la guerra, aunque rechaza la idea de suspender sus operaciones militares mientras continúen las conversaciones.

Ucrania y sus aliados, en contrapartida, exigen garantías de seguridad y sostienen que cualquier acuerdo debe salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.