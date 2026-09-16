Al menos 63 muertos tras el colapso de una mina de oro en Sudán: más de 300 atrapados

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Al menos 63 personas han perdido la vida este miércoles como consecuencia del colapso de una mina de oro en el estado de Kordofán del Oeste, en Sudán. Esta información fue confirmada por sobrevivientes y voluntarios que se encuentran en la zona.

Un sobreviviente declaró a la agencia Xinhua que el accidente se produjo el martes en la mina Al-Zaraa, ubicada en la zona de Al-Riqiq, en Kordofán del Oeste. En un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que varias partes de la mina, que cuenta con aproximadamente 10 pozos, colapsaron de manera repentina, y se estima que más de 300 personas podrían estar atrapadas en su interior.

Otro sobreviviente mencionó a Xinhua que hasta el momento, los equipos de rescate locales han logrado recuperar 63 cuerpos de la mina que se derrumbó. "Las operaciones de búsqueda continúan para encontrar a las personas desaparecidas que quedaron atrapadas bajo los escombros", comentó el sobreviviente, quien además destacó que los esfuerzos de rescate se ven complicados por la profundidad de los túneles y la falta de equipos especializados.

Según un testigo presencial en la mina, el colapso afectó a varios pozos adyacentes, sepultando a decenas de mineros. Las dificultades para acceder a los pozos y la falta de maquinaria adecuada están obstaculizando los esfuerzos de recuperación, según lo indicado por el testigo.

La minería artesanal es una fuente crucial de ingresos para muchos sudaneses, produciendo alrededor del 80% del oro del país. Este sector opera en más de 800 yacimientos en el norte y el oeste de Sudán, brindando empleo a más de 1,5 millones de mineros.

El oro es una de las principales fuentes de divisas para Sudán, que según estadísticas oficiales, produjo 70 toneladas de oro en 2025. Sin embargo, los accidentes en los yacimientos mineros son comunes, debido a las inadecuadas medidas de seguridad y al deterioro de la infraestructura existente.