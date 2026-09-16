Quién era Eliana Moreno, la periodista que murió cubriendo un accidente de tránsito
El accidente aéreo ocurrió mientras cubría un siniestro en Chatsworth. La mujer era conocida por su trabajo en NBC4 y Telemundo 52.
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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Un trágico accidente aéreo ocurrido en el barrio de Chatsworth, Los Ángeles, dejó este martes tres víctimas fatales, entre ellas Eliana Moreno, una destacada periodista que trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, según informaron las autoridades locales. El helicóptero en el que se trasladaba se estrelló mientras se dirigía a cubrir un accidente de tránsito.
El accidente se produjo en el bloque 9100 de North Mason Avenue, alrededor de las 19:00. El helicóptero cayó y se estrelló contra dos locales comerciales, lo que provocó un incendio. Además de Moreno, el piloto, George Marciniw, y una tercera persona que se encontraba en tierra también perdieron la vida.
La Agencia Noticias Argentinas accedió a información que indica que Moreno y Marciniw trabajaban juntos desde 2023, y estaban en camino para cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido en la zona horas antes. Este trágico evento ha dejado una profunda tristeza en la comunidad periodística y entre sus colegas.
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Eliana Moreno, conocida en redes sociales como "Eli in the Heli", se había graduado en 2010 en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman. Desde ese año, se unió al equipo aéreo de Angel City Air, donde durante 16 años se dedicó a realizar coberturas periodísticas sobre incendios, persecuciones y accidentes, llegando a audiencias en inglés y español.
Ambas cadenas de noticias, NBC4 y Telemundo 52, emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida de sus colegas, destacando su dedicación y compromiso con el periodismo.
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Estados Unidos. Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles: al menos tres muertos
El accidente ocurrió durante una transmisión en vivo de un accidente de tránsito.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un helicóptero se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles, dejando tres muertos, incluyendo a la periodista Eliana Moreno.
¿Quién era Eliana Moreno?
Era una periodista reconocida que trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, conocida en redes como "Eli in the Heli".
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el martes 16 de septiembre de 2026 alrededor de las 19:00.
¿Dónde sucedió?
El siniestro ocurrió en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en el barrio de Chatsworth, Los Ángeles.
¿Por qué estaba en el helicóptero?
Eliana Moreno se dirigía a cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido previamente en la zona.
[Fuente: Noticias Argentinas]