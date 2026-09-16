Brasil pospone decisión sobre la investigación al juez que lideró causas contra Bolsonaro

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no logró determinar si se autoriza una investigación contra el juez Alexandre de Moraes, quien es señalado por su posible conexión con el exbanquero Daniel Vorcaro. La sesión, marcada por tensiones, reveló las profundas divisiones entre los miembros del tribunal.

La decisión fue aplazada después de que el juez Flávio Dino solicitara vista del expediente, un recurso que interrumpe el tratamiento para facilitar un análisis más exhaustivo. De acuerdo con las regulaciones del tribunal, Dino tiene un plazo de hasta 90 días para presentar el caso nuevamente y permitir que el juicio continúe.

Moraes ha sido una figura clave en la política brasileña en los últimos años, liderando investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados, incluidas causas relacionadas con el intento de obstaculizar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

La sesión extraordinaria de ayer se convocó inicialmente para evaluar si Moraes debía ser investigado por sus supuestos vínculos con Vorcaro, expropietario del Banco Master. Este hecho marcó un precedente inédito, ya que por primera vez el STF debía considerar la posible apertura de una investigación penal contra uno de sus propios miembros.

No obstante, el debate rápidamente se desvió hacia otro tema, dado que varios jueces demandaron que las sospechas sobre Moraes se examinen junto con las acusaciones contra André Mendonça, quien había sido responsable de la investigación del caso Banco Master.

Moraes ha acusado a Mendonça de actuar de forma parcial para incriminarlo. Por su parte, la Procuraduría General de la República sostiene que Mendonça habría ampliado irregularmente las indagaciones sobre las comunicaciones entre Moraes y Vorcaro sin la autorización del pleno del Supremo.

El juez Gilmar Mendes planteó entonces una cuestión de orden para que ambos casos fueran tratados simultáneamente, a pesar de que el presidente del tribunal, Edson Fachin, había programado la situación de Mendonça para el próximo 23 de septiembre.

La discusión generó divisiones en el tribunal. Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes apoyaron el análisis conjunto de ambos casos, mientras que Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia y André Mendonça defendieron que debían ser tratados por separado. Dino, aunque manifestó su respaldo al tratamiento conjunto, pidió que su posición no fuera contabilizada al solicitar la vista del expediente, resultando en un voto parcial de 4 a 3 a favor de mantener separados los procesos.

La tensión alcanzó su punto máximo durante un fuerte intercambio entre Gilmar Mendes y Mendonça sobre la conducción de las investigaciones relacionadas con el Banco Master. Posteriormente, Dino solicitó la suspensión del tratamiento.

El caso contra Moraes surgió de un informe de la Policía Federal que indica que Vorcaro habría intercambiado alrededor de 50 mensajes con un número atribuido al juez antes de la detención del exbanquero en noviembre de 2025. Moraes ha negado cualquier irregularidad y calificó el informe como "inconstitucional e ilegal".

La crisis se desató el 1 de septiembre, cuando Mendonça levantó el secreto sobre el informe policial y remitió las conversaciones al presidente del STF. Desde entonces, el conflicto ha escalado con acusaciones cruzadas, divulgación de informes y solicitudes de investigación entre los integrantes del propio tribunal.

Moraes sostuvo durante la sesión que la actuación de Mendonça tuvo una motivación "político-electoral" y la vinculó con la relación del magistrado con el expresidente Jair Bolsonaro, quien lo designó para el Supremo. Mendonça rechazó las acusaciones.

Así, la histórica sesión que debía determinar si Moraes podía ser investigado concluyó sin una decisión sobre el fondo de las acusaciones y sin fecha definida para su reanudación, en medio de una de las mayores crisis internas del STF en años.