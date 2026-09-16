Trump y Burnham: posible encuentro en Nueva York en medio de tensiones por Malvinas

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Nueva York, en un contexto de tensiones entre el Reino Unido y Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Este encuentro se da tras la oferta de Trump de actuar como mediador entre ambas naciones.

Medios británicos como The Times y The Guardian han reportado que la reunión se desarrollará durante la Asamblea General de la ONU.

El encuentro se produce luego de que Trump expresara su descontento por el escaso respaldo británico a sus iniciativas en el ámbito geopolítico, lo que ha llevado a una revisión potencial de la histórica postura de Estados Unidos de apoyo al Reino Unido en el tema de las Malvinas.

De acuerdo con la agenda oficial, se prevé que la conversación entre Trump y Burnham aborde la economía global y la situación en Ucrania.

Las tensiones actuales también han dado lugar a sanciones por parte de Argentina contra las petroleras que operen sin autorización en la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, mientras que Londres ha respondido reforzando su presencia militar y protección legal.

A pesar de las especulaciones, la posible reunión entre Trump y Burnham no tiene un motivo confirmado oficialmente, más allá de la coordinación sobre Ucrania, Medio Oriente y la relación bilateral; ni la Casa Blanca ni Downing Street han indicado que el tema de las Islas sea el eje central del encuentro.

En relación a la guerra en Ucrania, se busca un mayor apoyo militar y provisión de sistemas de defensa aérea, lo cual es prioritario para el gobierno británico. En cuanto a las políticas de Medio Oriente, se discutirán las diferencias y la falta de respaldo británico en algunas operaciones de Estados Unidos.

Respecto a los intereses económicos y energéticos, se debatirá sobre la presión que Washington ejerce para expandir la perforación petrolera en el Mar del Norte, dado que el presidente Trump ha instado al Gobierno británico a que apruebe nuevos proyectos en esa área.