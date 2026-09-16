La Reserva Federal de EE.UU. subió la tasa por primera vez desde 2023: cómo impactará en Argentina

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles subir la tasa de interés de referencia en 0,25 puntos porcentuales, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, en la primera suba desde 2023.

La decisión responde a un escenario en el que la inflación estadounidense continúa por encima del objetivo del 2% de la Fed. El organismo señaló además que la actividad económica mantiene un ritmo sólido, mientras persisten elevados niveles de incertidumbre vinculados, entre otros factores, con la situación geopolítica.

El movimiento también tiene implicancias para los mercados internacionales y puede repercutir sobre economías emergentes como la Argentina, principalmente a través del dólar, el costo del financiamiento y el comportamiento de los capitales.

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Por qué la Fed volvió a subir las tasas

El aumento llevó la tasa de referencia desde el rango de 3,50%-3,75% al nuevo nivel de 3,75%-4%.

La Fed justificó la decisión en la necesidad de avanzar hacia una inflación del 2%. En sus nuevas proyecciones, el organismo estima una inflación PCE de 3,7% para 2026, 2,3% para 2027 y 2,1% para 2028.

El organismo también mantuvo su evaluación de que la actividad económica estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido y que el mercado laboral muestra pocos cambios en el desempleo.

Las nuevas proyecciones contemplan, además, una tasa de fondos federales de 4,1% a fines de 2026, aunque las estimaciones individuales muestran diferencias entre los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto.

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Dólar y financiamiento: los canales que pueden afectar a Argentina

Una tasa más elevada en Estados Unidos puede hacer más atractivos los activos denominados en dólares y reducir el incentivo para colocar fondos en mercados emergentes.

Para la Argentina, uno de los posibles efectos pasa por el costo del financiamiento externo. Las tasas de referencia estadounidenses influyen sobre los rendimientos que los inversores exigen a los bonos de otros países. A ese costo se suma, en el caso argentino, la prima asociada al riesgo país.

Si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense permanecen elevados, el acceso de empresas y gobiernos emergentes al mercado internacional puede resultar más caro.

Qué puede pasar con el dólar y los bonos argentinos

Otro canal de transmisión es el mercado cambiario. Una mayor demanda internacional de activos en dólares puede fortalecer a la moneda estadounidense y generar presión sobre las monedas de economías emergentes.

En Argentina, ese movimiento puede reflejarse en los precios de los bonos y acciones, especialmente en un contexto de mercados internacionales más selectivos con los activos de mayor riesgo.

La magnitud del impacto, sin embargo, dependerá también de factores propios de la economía argentina, como la inflación, las reservas, el régimen cambiario, las expectativas y la evolución del riesgo país.

Un escenario que también puede afectar a las empresas

Las compañías argentinas que tienen deuda en dólares o necesitan refinanciar obligaciones externas podrían enfrentar un escenario de mayor costo financiero si las tasas internacionales permanecen altas.

También puede verse afectada la disponibilidad de crédito internacional. Si el endurecimiento monetario estadounidense se prolonga, los inversores pueden exigir mayores rendimientos para financiar proyectos y empresas de países emergentes.

El efecto sobre la economía real dependerá, además, de si la suba de tasas termina moderando el crecimiento global. Una desaceleración internacional podría afectar la demanda y los precios de algunos productos exportados por la Argentina.

Por ahora, la Fed proyecta que la economía estadounidense continuará creciendo y que la inflación seguirá descendiendo gradualmente hacia su objetivo, aunque todavía por encima del 2% durante los próximos dos años.