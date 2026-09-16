La Unión Europea implementará restricciones para el acceso de menores a redes sociales

FOTO: La UE limitará el acceso a las redes sociales para menores de 15 años.

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) — La Unión Europea está avanzando en la implementación de nuevas restricciones que afectarán el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque propondrá la prohibición de estas plataformas para los menores de 13 años y la restricción del acceso para quienes tienen entre 13 y 15 años, durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo.

El plan estipula que los adolescentes de entre 13 y 15 años solo podrán utilizar "mini cuentas" creadas y supervisadas por sus padres o tutores, con funciones limitadas y un tiempo máximo de uso de una hora diaria. Para los jóvenes de entre 15 y 18 años, se exigirá que las plataformas incorporen mecanismos de diseño seguro. Esta propuesta será formalmente presentada por la Comisión Europea este jueves.

Von der Leyen afirmó que esta decisión responde a la creciente preocupación sobre los efectos negativos que el uso excesivo de las plataformas puede tener en los menores, según información de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

La Comisión Europea reveló en junio que los jóvenes en Europa pasan, en promedio, 4,5 horas conectados a internet durante los días de escuela y 6,1 horas los fines de semana. Además, un 14% de los adolescentes admitió que pasa más de 10 horas diarias frente a pantallas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una tendencia global hacia un mayor control sobre el acceso de los menores a las redes sociales. Australia fue uno de los primeros países en implementar una prohibición para menores de 16 años, mientras que la UE ha optado por un enfoque que varía según la edad. "Nosotros somos quienes decidimos las reglas, no las grandes tecnológicas", subrayó von der Leyen durante su intervención.