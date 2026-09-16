Arabia Saudita alerta sobre un ataque hutí contra La Meca y refuerza la defensa aérea

Arabia Saudita denunció un intento de ataque por parte de los hutíes de Yemen hacia La Meca, la ciudad más sagrada del islam. Este hecho ocurrió tras la destrucción de un dron en la noche del martes, el cual no logró ingresar al espacio aéreo restringido.

La defensa aérea saudita informó que destruyó "un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada", según un comunicado de la coalición militar.

Además, se resaltó que "la seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja", subrayando la importancia de proteger estos lugares.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al-Maliki, afirmó que este episodio marca el primer intento de los hutíes de atacar La Meca en casi diez años, recordando un incidente anterior en 2017 donde un misil balístico fue interceptado.

Al-Maliki también expresó que "este intento hostil también seguirá siendo una mancha negra en el historial de violaciones de la milicia terrorista extremista hutí, como un acto deliberado destinado a provocar los sentimientos de millones de musulmanes". Aseguró que se tomarán "las medidas necesarias y disuasorias" contra los rebeldes.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó "el intento vil y atroz de atacar el sitio sagrado en La Meca", reafirmando el apoyo inquebrantable de su país hacia Arabia Saudita.

Asimismo, la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a más de 57 Estados musulmanes, consideró que el incidente viola la "santidad de los lugares sagrados".

Por otro lado, los hutíes, que han intensificado sus ataques contra Arabia Saudita, negaron haber atacado La Meca, calificando el hecho de "una mentira trillada", según las declaraciones de Hazm al Asad, uno de sus líderes.