Boca y Vasco da Gama: un histórico duelo en semifinales de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- Boca se medirá ante Vasco da Gama de Brasil en las semifinales de la Copa Sudamericana, un rival con el que mantiene un historial positivo tras cuatro encuentros disputados hace 25 años. Con dos victorias y dos empates, el conjunto xeneize llega al enfrentamiento con un impulso anímico, luego de haber eliminado a San Pablo en cuartos de final, equipo al que también supera en el historial por un margen estrecho.

La primera vez que Boca y el equipo carioca se enfrentaron fue en la Copa Libertadores de 2001, durante los cuartos de final, donde Boca logró una contundente victoria con un 4 a 0 en el global, lo que le permitió avanzar a las semifinales ante Palmeiras.

En ese enfrentamiento, el equipo dirigido por Carlos Bianchi logró un 1 a 0 en Brasil, gracias a un gol de Guillermo Barros Schelotto, y en el partido de vuelta goleó 3 a 0 en La Bombonera, con un tanto de Aníbal Matellán y un doblete de Barros Schelotto.

Esa edición de la Copa Libertadores culminó con Boca ganando en la tanda de penales a Palmeiras en semifinales, y posteriormente se consagró campeón al vencer a Cruz Azul de México en la final, marcando la segunda consagración en la exitosa era de Bianchi.

El segundo encuentro entre ambos equipos se dio en la extinta Copa Mercosur en 2001, donde ambos formaron parte del Grupo A junto a Cerro Porteño de Paraguay y Universidad Católica de Chile. En esos dos partidos, el "Xeneize" empató 2 a 2 en ambas ocasiones, con goles de Adrián Carreno y Joel Barbosa en La Bombonera, y un doblete de Omar Pérez en el partido de vuelta en Brasil. Boca terminó en la última posición del grupo con solo seis puntos, por debajo de los brasileños.

Las semifinales de la Copa Sudamericana están programadas para el 13 de octubre en La Bombonera, y el 20 de octubre en un estadio que aún se definirá, dado que São Januário no está en condiciones de recibir al equipo visitante, lo que podría llevar el partido al Maracaná.