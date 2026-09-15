Lautaro Mazza celebra 20 años de carrera con un homenaje a Borges en Buenos Aires

Lautaro Mazza lleva dos décadas dedicadas al tango y asegura que no hace falta haber atravesado una vida de desengaños para poder interpretar con profundidad las historias del género.

Cantor, investigador y artista de trayectoria internacional, conversó sobre la relación entre experiencia y expresión artística y cuestionó la idea de que el tango sea necesariamente una música ligada a la vejez o a las tragedias personales.

En diálogo con Cadena 3, surgió una pregunta inevitable: ¿cuántas noches de locura, desamor o desencuentros debe haber vivido un cantor para interpretar un tango con verdadera emoción? Para Mazza, la respuesta está lejos de la experiencia literal.

“Una cosa es interpretar y otra vivir”, planteó. En ese sentido, recordó una reflexión de Enrique Santos Discépolo, a quien alguna vez le preguntaron si las historias de sus obras estaban relacionadas con sus propias vivencias.

Según explicó Mazza, Discépolo respondió que pensar que todo lo que había escrito le había sucedido personalmente “no sería humano”, porque habría sido una experiencia terrible.

Para el cantor, los poetas y los compositores permiten que los intérpretes atraviesen historias que no necesariamente les pertenecen. “A través del poeta, de los poetas, uno puede vivir varias de esas historias, casi apropiándoselas”, sostuvo, aunque aclaró que existe una diferencia entre esa apropiación artística y la experiencia personal.

La conversación también giró en torno a una frase instalada en el imaginario tanguero: que para cantar tango hay que haber vivido determinadas experiencias. Mazza rechazó esa mirada y sostuvo que un artista joven puede interpretar el género con profundidad sin necesidad de convertirse en un “mártir” desde la adolescencia.

“Yo no creo que uno deba ser un mártir a los 15 años para poder interpretar un tango o una obra operística”, afirmó.

En esa línea, recordó al director y compositor Raúl Garello, quien sostenía que “el tango era cosa de jóvenes”, y señaló que muchos de los grandes orquestadores y directores emblemáticos del género alcanzaron reconocimiento cuando todavía no habían cumplido los 30 años.

También rescató una expresión de Aníbal Troilo: “El tango te espera”, en contraposición con la idea de que llega una edad en la que “todos los tangos te quedan bien”. Para Mazza, esa última frase reproduce un prejuicio que relaciona al tango exclusivamente con la tercera edad.

Según su mirada, el acercamiento al género depende más de una determinada sensibilidad y complejidad personal que de la edad. “Una persona con determinada configuración psicofísica, tal vez un poquito más compleja, bien puede disfrutar de un género como el tango”, explicó.

Mazza celebra actualmente 20 años de carrera y cuenta con presentaciones en países como Brasil, México y España. Su recorrido combina la interpretación con la investigación y un trabajo sostenido sobre el repertorio tanguero.

El artista, además, mantiene una agenda vinculada con la obra de Jorge Luis Borges, en particular con las composiciones que el escritor realizó junto a músicos fundamentales del tango.

Mazza participará de un homenaje a Borges el próximo 30 de octubre, en el CCK, en la Sala de Honor, bajo la dirección de Saúl Sachs, llegado desde Dinamarca, y junto al maestro Ariel Pirotti.

El proyecto propone recuperar la obra cantada de Borges y poner en escena las milongas que el escritor creó junto a reconocidos compositores.

“Vamos a estar el próximo jueves, también, el 24, en la ciudad de La Plata, en el Palacio López Merino, interpretando las obras, las milongas que Borges escribió junto a grandes compositores del tango”, adelantó Mazza.

Entre los músicos mencionados se encuentran Aníbal Troilo, Sebastián Piana, Astor Piazzolla y Guastavino.

“Borges nos ha abierto un nuevo camino que gustosamente estamos transitando”, resumió el cantor.

Con veinte años de trayectoria, presentaciones internacionales y una creciente dedicación a la investigación del repertorio, Lautaro Mazza continúa construyendo su recorrido desde una mirada que combina interpretación, estudio y reflexión sobre el tango.

Una trayectoria que, como quedó planteado durante la entrevista, no necesita esperar a que la vida acumule heridas para encontrar en una canción una historia capaz de conmover.

Entrevista de "Amamos Argentina"