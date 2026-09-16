La UE propone a Canadá como primer 'miembro asociado' en respuesta a tensiones con EE.UU.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, propuso hoy que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), en el marco del creciente acercamiento político, económico y militar entre Ottawa y el bloque comunitario.

La propuesta europea se produce en medio del deterioro de los vínculos entre Ottawa y Washington, luego de la imposición de aranceles estadounidenses y de las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual incorporación de Canadá como estado norteamericano.

Von der Leyen formuló la iniciativa durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión, pronunciado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La funcionaria sostuvo que ambas partes deben avanzar hacia una "Alianza para el Futuro", destinada a crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica que amplíe el actual acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE.

"Queremos llevar la relación con Canadá al máximo nivel posible", afirmó Von der Leyen, quien explicó que el futuro entendimiento podría comprender la fabricación avanzada, la producción para la defensa, la energía, el Ártico, los minerales críticos, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad.

La propuesta fue recibida favorablemente por el Gobierno canadiense, aunque todavía no existe una definición jurídica sobre qué derechos, obligaciones y mecanismos institucionales tendría la figura de "miembro asociado", según reprodujeron las principales agencias de noticias del viejo continente.

Canadá no busca convertirse en integrante pleno de la UE, posibilidad que supondría ceder competencias soberanas, sino alcanzar una relación estratégica que le permita acercarse al bloque sin incorporarse formalmente a sus instituciones.

Tras reunirse con Von der Leyen y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Carney destacó el papel central de Europa en la estrategia canadiense para aumentar su autonomía, resiliencia y soberanía.

El Gobierno canadiense informó que durante el encuentro se analizaron proyectos de cooperación en minerales críticos, energía, defensa, investigación y tecnologías avanzadas.

Canadá ya se convirtió este año en el primer país no europeo que participa en el programa comunitario de adquisiciones para la defensa SAFE, mientras que ambas partes mantienen desde 2025 un acuerdo de asociación en materia de seguridad.

La forma definitiva de la nueva relación podría comenzar a precisarse durante la cumbre entre Canadá y la Unión Europea prevista para fines de octubre.

El acercamiento se produce en medio del deterioro de los vínculos entre Ottawa y Washington, luego de la imposición de aranceles estadounidenses y de las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre una eventual incorporación de Canadá como estado norteamericano.

Agencia NA