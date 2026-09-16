FOTO: Cadena Heat y Cosquín Rock Radio tendrán un corte de transmisión por mejoras técnicas.

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Este miércoles, Cosquín Rock Radio y Cadena Heat tendrán un corte en sus transmisiones radiales a partir de las 14 horas, debido a trabajos de mejora y mantenimiento técnico.

La interrupción alcanzará a las dos frecuencias:

-Cosquín Rock Radio: 95.5 FM.

-Cadena Heat: 91.9 FM.

El corte se mantendrá durante el resto de la jornada, por lo que los oyentes no podrán escuchar la programación habitual a través de las frecuencias de FM.

Cómo seguir escuchando la programación

Durante el período de interrupción, la programación habitual continuará disponible a través de los canales digitales de Cadena 3.

Los oyentes podrán acceder a las emisiones mediante la App de Cadena 3 y Cadena Heat (se puede descargar via App Strore y Play Store).

El corte responde exclusivamente a tareas de mejora técnica y se realizará durante el día de este miércoles.