Cadena Heat y Cosquín Rock Radio tendrán un corte de transmisión por mejoras técnicas
Desde las 14 de este miércoles, las frecuencias 95.5 y 91.9 permanecerán sin transmisión durante el día. La programación podrá seguirse por los canales digitales de Cadena 3.
16/09/2026 | 12:59Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena Heat y Cosquín Rock Radio tendrán un corte de transmisión por mejoras técnicas.
Este miércoles, Cosquín Rock Radio y Cadena Heat tendrán un corte en sus transmisiones radiales a partir de las 14 horas, debido a trabajos de mejora y mantenimiento técnico.
La interrupción alcanzará a las dos frecuencias:
-Cosquín Rock Radio: 95.5 FM.
-Cadena Heat: 91.9 FM.
El corte se mantendrá durante el resto de la jornada, por lo que los oyentes no podrán escuchar la programación habitual a través de las frecuencias de FM.
Cómo seguir escuchando la programación
Durante el período de interrupción, la programación habitual continuará disponible a través de los canales digitales de Cadena 3.
Los oyentes podrán acceder a las emisiones mediante la App de Cadena 3 y Cadena Heat (se puede descargar via App Strore y Play Store).
El corte responde exclusivamente a tareas de mejora técnica y se realizará durante el día de este miércoles.
Lectura rápida
¿Qué sucederá este miércoles?
Habrá un corte en las transmisiones de Cosquín Rock Radio y Cadena Heat a partir de las 14 horas.
¿Quiénes están involucrados?
Las emisoras afectadas son Cosquín Rock Radio y Cadena Heat.
¿Cuándo se llevará a cabo el corte?
El corte se realizará este miércoles durante el resto de la jornada.
¿Dónde se producirá la interrupción?
En las frecuencias de FM: 95.5 FM y 91.9 FM.
¿Cómo pueden seguir escuchando los oyentes?
La programación estará disponible a través de la App y la web de Cadena 3.