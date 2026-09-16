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Cadena Heat y Cosquín Rock Radio tendrán un corte de transmisión por mejoras técnicas

Desde las 14 de este miércoles, las frecuencias 95.5 y 91.9 permanecerán sin transmisión durante el día. La programación podrá seguirse por los canales digitales de Cadena 3.

16/09/2026 | 12:59Redacción Cadena 3

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Cadena Heat y Cosquín Rock Radio tendrán un corte de transmisión por mejoras técnicas.

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Este miércoles, Cosquín Rock Radio y Cadena Heat tendrán un corte en sus transmisiones radiales a partir de las 14 horas, debido a trabajos de mejora y mantenimiento técnico.

La interrupción alcanzará a las dos frecuencias:

-Cosquín Rock Radio: 95.5 FM.

-Cadena Heat: 91.9 FM.

El corte se mantendrá durante el resto de la jornada, por lo que los oyentes no podrán escuchar la programación habitual a través de las frecuencias de FM.

Cómo seguir escuchando la programación

Durante el período de interrupción, la programación habitual continuará disponible a través de los canales digitales de Cadena 3.

Los oyentes podrán acceder a las emisiones mediante la App de Cadena 3 y Cadena Heat (se puede descargar via App Strore Play Store).

El corte responde exclusivamente a tareas de mejora técnica y se realizará durante el día de este miércoles.

Lectura rápida

¿Qué sucederá este miércoles?
Habrá un corte en las transmisiones de Cosquín Rock Radio y Cadena Heat a partir de las 14 horas.

¿Quiénes están involucrados?
Las emisoras afectadas son Cosquín Rock Radio y Cadena Heat.

¿Cuándo se llevará a cabo el corte?
El corte se realizará este miércoles durante el resto de la jornada.

¿Dónde se producirá la interrupción?
En las frecuencias de FM: 95.5 FM y 91.9 FM.

¿Cómo pueden seguir escuchando los oyentes?
La programación estará disponible a través de la App y la web de Cadena 3.

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