Llaryora destacó los resultados PISA y anticipó que Córdoba abrirá escuelas para recibir peregrinos

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó los resultados obtenidos por la provincia en las pruebas PISA 2025 y atribuyó el desempeño al trabajo de la comunidad educativa y a la continuidad de distintas políticas provinciales.

Córdoba obtuvo 417 puntos en Lectura, 393 en Matemática y 434 en Ciencias, por encima de los promedios argentinos de 389, 367 y 393 puntos, respectivamente. En Ciencias, además, la provincia quedó 41 puntos por encima del promedio nacional.

Llaryora sostuvo que los resultados son consecuencia de un proceso que, según planteó, incluyó inversión, programas de acompañamiento y transformaciones pedagógicas.

“Estos resultados no son fruto del azar”

El mandatario agradeció a docentes, estudiantes, familias y directivos y remarcó la importancia de programas como el PAICor y el Boleto Educativo para garantizar la permanencia de los alumnos en el sistema.

“Todos estos resultados no son fruto del azar. Son fruto de un plan que desarrollamos en estos años”, afirmó.

En ese sentido, mencionó también la entrega de 1,2 millones de libros, el programa Tecno Presente, con 70.000 computadoras, el incremento de horas de Matemática y Lengua y las capacitaciones docentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Llaryora, unos 45.000 docentes se inscribieron de manera voluntaria en las capacitaciones vinculadas con estos programas.

El gobernador también sostuvo que la Provincia mantuvo políticas educativas mientras, a su entender, otros distritos atravesaron procesos de reducción de recursos.

El impacto del PAICor y el Boleto Educativo

Llaryora puso especial énfasis en el aumento de la demanda del PAICor y en la continuidad del Boleto Educativo.

“El PAICor tuvo un aumento notable de más de un 15%, porque muchos perdieron el trabajo y nosotros no dejamos a ningún cordobés sin alimentarse para poder estudiar”, señaló.

Sobre el transporte, destacó que la Provincia amplió el alcance del boleto educativo y planteó que se convirtió en una herramienta necesaria para garantizar el acceso a las escuelas, especialmente entre estudiantes de localidades del interior.

También mencionó las escuelas de formación para el trabajo y el sistema de educación dual como parte de las políticas que, según su evaluación, contribuyeron a sostener el sistema educativo provincial.

“La escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad”

El gobernador vinculó los resultados educativos con la situación económica y social de las comunidades.

“La escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad”, afirmó, y señaló que las condiciones de una institución educativa son diferentes cuando una comunidad atraviesa un escenario de empleo y estabilidad respecto de otra afectada por el desempleo.

También habló de la situación de los docentes y señaló que, según un estudio que mencionó, la proporción de maestros que son jefes de familia pasó de alrededor del 23% a casi el 40%.

Para Llaryora, esa situación incrementa las dificultades económicas que atraviesa el sector y se suma al esfuerzo que implica implementar cambios pedagógicos.

Preparativos para la llegada de León XIV

Llaryora también se refirió a la visita del papa León XIV a Córdoba y aseguró que la Provincia comenzó a preparar la infraestructura necesaria para recibir a la gran cantidad de peregrinos que se espera.

La visita está prevista para noviembre y los preparativos ya incluyen recorridas de representantes de la Santa Sede por FAdeA, el Arzobispado y la Catedral.

El gobernador explicó que mantuvo reuniones con representantes de los sectores hotelero, gastronómico y turístico para analizar el impacto de la llegada de visitantes.

“Ya la ocupación ha volado, las reservas se están preparando. No va a alcanzar”, sostuvo.

Las escuelas públicas como alojamiento

Ante la posibilidad de que la capacidad hotelera resulte insuficiente, Llaryora confirmó que la Provincia evalúa abrir escuelas públicas para alojar a peregrinos.

“Nosotros vamos a tomar la decisión de abrir las escuelas públicas en ese sentido para albergar el corazón hospitalario cordobés”, afirmó.

El gobernador también pidió a quienes quieran colaborar durante el operativo que se inscriban como voluntarios y anticipó que la organización deberá contemplar un movimiento extraordinario de personas.

“Es un hecho histórico, pasa una vez en la vida”, expresó al referirse a la llegada del Papa.

La Provincia ya trabaja con la Iglesia, el Gobierno nacional y distintos sectores vinculados al turismo y la seguridad en la planificación del acontecimiento.

Informe de Gonzalo Carrasquera.