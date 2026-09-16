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Copa Argentina: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se miden por un lugar en semifinales

El partido se disputa desde las 19 en cancha de Los Andes. El ganador será el único representante del interior entre los cuatro mejores del certamen federal. Transmite Cadena 3 Mendoza.

16/09/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

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"La Lepra" mendocina es el vigente campeón del torneo.

FOTO: "La Lepra" mendocina es el vigente campeón del torneo.

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El Estadio Eduardo Gallardón de Los Andes es escenario este miércoles del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

"La Lepra" mendocina, vigente campeón del certamen, buscará extender su invicto de nueve partidos en la competencia. Enfrente tendrá al "Decano", que alcanzó la final en 2017 y es dirigido por Julio César Falcioni.

El experimentado entrenador se convirtió en el primero en clasificar a cuatro equipos diferentes a los cuartos de final del certamen. Además, Falcioni fue el último técnico en eliminar a Independiente Rivadavia: lo hizo al frente de Banfield en los 16avos de final de la duodécima edición.

El ganador del cruce se enfrentará en semifinales con el vencedor del partido entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Además, el equipo que avance será el único representante del interior del país entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

El partido comenzará a las 19 y será transmitido por Cadena 3 Mendoza.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

¿Quién es el entrenador de Atlético Tucumán? El entrenador es Julio César Falcioni.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido comenzará a las 19 horas.

¿Dónde se disputará el encuentro? En el Estadio Eduardo Gallardón de Los Andes.

¿Por qué es importante este partido? El ganador será el único representante del interior del país entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

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