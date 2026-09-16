Copa Argentina: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se miden por un lugar en semifinales

FOTO: "La Lepra" mendocina es el vigente campeón del torneo.

El Estadio Eduardo Gallardón de Los Andes es escenario este miércoles del duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

"La Lepra" mendocina, vigente campeón del certamen, buscará extender su invicto de nueve partidos en la competencia. Enfrente tendrá al "Decano", que alcanzó la final en 2017 y es dirigido por Julio César Falcioni.

El experimentado entrenador se convirtió en el primero en clasificar a cuatro equipos diferentes a los cuartos de final del certamen. Además, Falcioni fue el último técnico en eliminar a Independiente Rivadavia: lo hizo al frente de Banfield en los 16avos de final de la duodécima edición.

El ganador del cruce se enfrentará en semifinales con el vencedor del partido entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Además, el equipo que avance será el único representante del interior del país entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

El partido comenzará a las 19 y será transmitido por Cadena 3 Mendoza.

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