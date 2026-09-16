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Detenidos tres sospechosos por el crimen de David Elías en José C. Paz tras múltiples allanamientos

Se llevaron a cabo ocho allanamientos donde se lograron las detenciones y el secuestro de la moto y las prendas usadas al momento del robo.

16/09/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

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Detenidos tres sospechosos por el crimen de David Elías en José C. Paz tras múltiples allanamientos

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Tres personas fueron detenidas bajo la acusación de haber participado en el robo y asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años, en la localidad de José C. Paz. Las detenciones se produjeron tras la realización de ocho allanamientos por parte de la Policía bonaerense.

Los operativos, que tuvieron lugar en las últimas horas, resultaron en el secuestro de una moto y de las prendas que los sospechosos habrían utilizado durante el crimen, según informaron fuentes de la fuerza policial a la agencia Noticias Argentinas.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, y las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles de este violento episodio. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre los avances en la causa y las características de los detenidos.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en José C. Paz?
Se detuvieron a tres sospechosos por el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez durante un robo.

¿Quiénes fueron detenidos?
Tres personas acusadas de participar en el crimen del joven de 23 años.

¿Cuántos allanamientos se realizaron?
Se llevaron a cabo ocho allanamientos para concretar las detenciones.

¿Qué se secuestró durante los operativos?
Se incautaron una moto y las prendas usadas en el momento del robo.

¿Cuál es el estado de la investigación?
Las autoridades continúan investigando para aclarar todos los detalles del caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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