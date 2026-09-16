Detenidos tres sospechosos por el crimen de David Elías en José C. Paz tras múltiples allanamientos

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Tres personas fueron detenidas bajo la acusación de haber participado en el robo y asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años, en la localidad de José C. Paz. Las detenciones se produjeron tras la realización de ocho allanamientos por parte de la Policía bonaerense.

Los operativos, que tuvieron lugar en las últimas horas, resultaron en el secuestro de una moto y de las prendas que los sospechosos habrían utilizado durante el crimen, según informaron fuentes de la fuerza policial a la agencia Noticias Argentinas.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, y las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles de este violento episodio. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre los avances en la causa y las características de los detenidos.

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