Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 48%, y la visibilidad será excelente. El viento continuará soplando a una velocidad de 2 m/s desde el este, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 17 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El viernes 18 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 24°, también con cielo nublado. El sábado 19 de septiembre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 13° y máximas de 27°. Finalmente, el domingo 20 de septiembre, se espera un aumento en las temperaturas, con mínimas de 14° y máximas de 33°, bajo un cielo despejado. Para el lunes 21 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 35°, con posibilidad de lluvias ligeras.