En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 6° y 21°. Se espera un cielo despejado y vientos suaves, ideales para disfrutar al aire libre.

16/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una humedad moderada que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca en las primeras horas del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se presentará variado. Para el jueves 17 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 18 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 26°, con cielo cubierto. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo despejado. El domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 21 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf