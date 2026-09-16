Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una humedad moderada que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca en las primeras horas del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense presentará variado. Para el jueves 17 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 18 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 26°, con cielo cubierto. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo despejado. El domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 21 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras.