Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se sitúa en 17°. La humedad es del 37%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. Los vientos serán suaves, contribuyendo a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera que las temperaturas en Mendoza continúen en ascenso. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. Para el viernes 18, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 17° y 27°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 20, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, manteniendo el cielo despejado.