El profundo sentido detrás del festejo de Lozano tras su gol en el Morumbí

El gol de Leandro Lozano en el Morumbí tuvo un significado que fue mucho más allá de lo futbolístico. El defensor uruguayo marcó su primer tanto con la camiseta de Boca y lo celebró con una dedicatoria especial para Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional.

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"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"



Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

/Fin Código Embebido/ Video: DSports

El 22 de agosto de 2024, durante el partido entre Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores, Izquierdo sufrió una descompensación en pleno encuentro y se desplomó sobre el campo de juego del estadio Morumbí.

Lozano estaba allí. El futbolista asistió a Izquierdo en aquel momento y lo acompañó durante la dramática situación que se vivió en el estadio brasileño.

Tras permanecer internado en São Paulo, el estado de Izquierdo se agravó y finalmente falleció el 27 de agosto de 2024.

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¡EL GOL QUE SENTENCIÓ LA CLASIFICACIÓN DE BOCA! Leandro Lozano se fue mano a mano contra el arquero, marcó su primer tanto con la camiseta del Xeneize ante San Pablo en el Morumbi y metió al conjunto del Vasco Arruabarrena en las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/FBEhdF8II9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

/Fin Código Embebido/ Video: ESPN

Más de dos años después, Lozano volvió al mismo escenario, esta vez con la camiseta de Boca. Y tuvo una noche inolvidable: marcó el gol que le permitió al equipo avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana ante São Paulo.

El festejo tuvo como destinatario a Izquierdo. Un recuerdo que volvió a unir al futbolista uruguayo con aquella noche en el Morumbí y que le dio un significado especial a su primer gol con Boca.