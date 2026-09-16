El profundo sentido detrás del festejo de Lozano tras su gol en el Morumbí
El uruguayo marcó su primer gol con la camiseta de Boca en el estadio donde Juan Izquierdo sufrió la descompensación que terminó con su vida y se lo dedicó a su excompañero.
16/09/2026 | 11:33Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Lozano anotó el gol de Boca en el Morumbí.
FOTO: Leandro Lozano anotó el gol de Boca en el Morumbí.
El gol de Leandro Lozano en el Morumbí tuvo un significado que fue mucho más allá de lo futbolístico. El defensor uruguayo marcó su primer tanto con la camiseta de Boca y lo celebró con una dedicatoria especial para Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional.
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"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026
Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp
/Fin Código Embebido/Video: DSports
El 22 de agosto de 2024, durante el partido entre Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores, Izquierdo sufrió una descompensación en pleno encuentro y se desplomó sobre el campo de juego del estadio Morumbí.
Lozano estaba allí. El futbolista asistió a Izquierdo en aquel momento y lo acompañó durante la dramática situación que se vivió en el estadio brasileño.
Tras permanecer internado en São Paulo, el estado de Izquierdo se agravó y finalmente falleció el 27 de agosto de 2024.
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¡EL GOL QUE SENTENCIÓ LA CLASIFICACIÓN DE BOCA! Leandro Lozano se fue mano a mano contra el arquero, marcó su primer tanto con la camiseta del Xeneize ante San Pablo en el Morumbi y metió al conjunto del Vasco Arruabarrena en las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/FBEhdF8II9— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026
/Fin Código Embebido/Video: ESPN
Más de dos años después, Lozano volvió al mismo escenario, esta vez con la camiseta de Boca. Y tuvo una noche inolvidable: marcó el gol que le permitió al equipo avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana ante São Paulo.
El festejo tuvo como destinatario a Izquierdo. Un recuerdo que volvió a unir al futbolista uruguayo con aquella noche en el Morumbí y que le dio un significado especial a su primer gol con Boca.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Morumbí?
El gol de Leandro Lozano tuvo un significado especial al ser dedicado a Juan Izquierdo, su excompañero fallecido.
¿Quién es Leandro Lozano?
Es un defensor uruguayo que juega para Boca y marcó su primer gol con el equipo.
¿Cuándo falleció Juan Izquierdo?
Juan Izquierdo falleció el 27 de agosto de 2024, tras una descompensación durante un partido.
¿Dónde ocurrió el incidente con Izquierdo?
El incidente ocurrió en el estadio Morumbí durante un partido de la Copa Libertadores.
¿Por qué fue significativo el gol de Lozano?
Fue significativo porque recordó a Izquierdo y simbolizó la conexión entre ambos futbolistas.