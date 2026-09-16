Augusto Servello, campeón de esgrima, se enfrenta a desafíos económicos para competir

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El esgrimista argentino Augusto Servello, quien se consagró como campeón en la categoría de florete individual durante los recientes Juegos Suramericanos 2026, ha hecho una impactante revelación: necesita desempeñar tres trabajos para poder continuar con su actividad deportiva. Esta situación se debe a la notable disminución del respaldo por parte del Gobierno Nacional.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Servello, quien se ha coronado en varias competencias, expresó que el rendimiento actual de la delegación argentina, que ocupa el segundo lugar en el medallero, se debe a la "calidad de los deportistas y no por la inversión". Además, comentó que selecciones como las de Chile y Colombia tienen una ventaja considerable.

El atleta argentino logró la medalla de oro en esgrima al vencer a su compatriota Andrea Nogosanti por 15-10, sumando así la tercera medalla dorada para la representación nacional en esta disciplina, después de los éxitos de los hermanos Pascual e Isabel Di Tella en sable y espada, respectivamente.

Tras obtener su segunda medalla de oro en estos Juegos, Augusto Servello criticó al Gobierno Nacional por la falta de apoyo a las disciplinas amateur en el deporte argentino. A pesar de afirmar que "entiende" la ideología del actual presidente Javier Milei, el esgrimista cuestionó la reducción significativa del respaldo económico que reciben, lo cual se refleja en cada viaje y entrenamiento. Comparó la situación actual con la de años anteriores, cuando el equipo realizaba giras por Europa y llegaba a las competencias en mejores condiciones.

Además, Servello subrayó la necesidad de realizar malabares para poder asistir a las competiciones, ya que entrena solo y en la presente temporada solo pudo participar en tres de los diez torneos internacionales programados. Afirmó que rendir al más alto nivel es "muy difícil".

El esgrimista enfatizó que "los resultados se ven a corto plazo cuando se hace inversión" y señaló que las selecciones de Chile y Colombia están mejor preparadas para afrontar cada competición. Enfatizó que la razón por la que Argentina está en el segundo lugar del medallero es porque "el argentino no se achica ante las adversidades" y por la calidad de los deportistas, no por la inversión recibida.