Colapinto y el sexo antes de correr: un sexólogo explicó qué pasa con la testosterona

El sexólogo Walter Ghedin explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que no existe evidencia científica que indique que mantener relaciones sexuales reduzca la testosterona o afecte el rendimiento deportivo. La consulta surgió a partir de las declaraciones de Franco Colapinto sobre las recomendaciones que recibe antes de un fin de semana de Fórmula 1.

"Estamos hablando de personas jóvenes, como Colapinto. La testosterona empieza a bajar después de los 40 años, pero mínimamente", explicó Ghedin. Según detalló, el hipogonadismo, asociado a una disminución de esa hormona, se presenta generalmente en hombres mayores y no es una situación esperable en un joven de 23 años.

Respecto de la posibilidad de tener relaciones sexuales antes de una competencia, el especialista diferencia los tiempos. “Un día antes no pasa nada, una persona joven, vuelvo a aclarar, no pasa nada”, afirmó. En cambio, se consideró que una relación sexual pocas horas antes de una actividad deportiva podría generar cierto cansancio, aunque aclaró que dependía de cada persona.

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Ghedin también rechazó la idea de que la abstinencia sexual mejor necesariamente la concentración o la motivación. “No hay evidencia científica que avale que en los deportistas o en las personas que practican algún tipo de actividad física, el encuentro erótico, sobre todo si se da un día antes, pueda al otro día bajar el deseo o la concentración”, sostuvo.

El sexólogo explicó que muchas de estas creencias tienen un origen cultural. "La sociocultura construye mitos. La sexología está teñida de mitos, llena de mitos", señaló. En ese marco, se mantiene que la prohibición de mantener relaciones sexuales puede incluso aumentar la tensión interna de una persona que tiene deseo.

Consultado específicamente por Colapinto, Ghedin fue directo con su recomendación: “Si él puede tener relaciones sexuales, el consejo es que sí puede tener relaciones sexuales y al otro día poder hacer su actividad perfectamente”. Además, explicó que después de un encuentro sexual muchas personas experimentan una sensación de alivio que puede favorecer la atención y la concentración.

Entrevista de Alberto Lotuf.