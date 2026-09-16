Nuestra señora del abismo: misterio y terror en el Pirineo catalán

En el valle de Miranda, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas, se oculta una oscura realidad. Este santuario, rodeado de majestuosas montañas y fuentes naturales, atrae a peregrinos y turistas, pero también es el escenario de inexplicables desapariciones que han ocurrido durante tres años consecutivos. La novela Nuestra señora del abismo, publicada por Reservoir Books en 2026, nos sumerge en un thriller que combina novela negra, intriga y terror.

El protagonista, Víctor Trafalgar, llega al valle con un pasado que desea dejar atrás. Su trabajo de verano en el complejo hotelero es solo una tapadera para investigar la misteriosa desaparición de Noa, la última persona que se desvaneció sin dejar rastro. Sin embargo, la situación se complica cuando, por cuarto año consecutivo, otra trabajadora del hotel desaparece en la noche, reavivando el terror en la comunidad.

Los mossos d'esquadra, liderados por un sargento inexperto, se ven obligados a desentrañar el patrón que une las escasas pistas disponibles. La presión aumenta, ya que cada día que pasa sin respuestas, el miedo se apodera de los habitantes de Quintana de Ter, la ciudad al pie de las montañas. La tensión entre los vecinos se intensifica, creando un ambiente incendiario que refleja la angustia colectiva.

La obra de Reservoir Books no solo es un relato de misterio, sino también una reflexión sobre cómo el pasado puede perseguirnos y cómo la búsqueda de la verdad puede llevarnos a enfrentar nuestros propios demonios. En un contexto donde el terror se mezcla con la belleza del paisaje, Nuestra señora del abismo se convierte en una lectura imprescindible para los amantes del género.

Ficha del libro: