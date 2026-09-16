Los infinitos: un viaje a la conciencia familiar y los secretos ocultos

En "Los infinitos", la narrativa de Alfaguara nos sumerge en un intrigante relato familiar que explora las complejidades de las relaciones humanas y la percepción de la realidad. La historia gira en torno al patriarca de la familia Godley, un renombrado matemático que, tras caer en un coma profundo, parece estar atrapado en un silencio absoluto. Sin embargo, lo que sus seres queridos no saben es que su mente sigue activa, observando y reflexionando sobre las tensiones que lo rodean.

La finca familiar se convierte en el escenario de un drama emocional donde su segunda esposa, Ursula, y sus hijos, atrapados en una lucha por el afecto paterno, se ven obligados a confrontar sus propios demonios. La llegada de visitantes inesperados añade un elemento de misterio y tensión, sugiriendo que fuerzas externas, casi divinas, podrían estar manipulando los hilos de sus vidas. Este juego de poder y revelaciones se convierte en un espejo de las dinámicas familiares, donde cada personaje debe enfrentarse a sus propios conflictos internos.

El autor, con un estilo que mezcla la narrativa contemporánea con elementos de realismo mágico, invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y la percepción. La obra, publicada en 2026, resuena en un contexto donde las relaciones familiares son más complejas que nunca, y donde la búsqueda de la verdad puede ser tanto liberadora como devastadora.

La relevancia de "Los infinitos" radica en su capacidad para abordar temas universales como el amor, la traición y el perdón, todo ello enmarcado en un entorno que desafía la lógica y la razón. La historia no solo entretiene, sino que también invita a una profunda introspección sobre cómo nuestras decisiones y relaciones moldean nuestras vidas.

En un mundo donde la conexión humana se vuelve cada vez más frágil, la obra de Alfaguara se presenta como un recordatorio de la importancia de la comunicación y la empatía. "Los infinitos" es, sin duda, una lectura que dejará huella en quienes se atrevan a explorar sus páginas.

Ficha del libro