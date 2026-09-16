Imbatible: la riocuartense Macarena Ceballos ganó cuatro medallas doradas en los Suramericanos

Macarena Ceballos, emblema de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ganó cuatro medallas de oro en el evento continental.

La nadadora riocuartense se impuso en los 50, 100 y 200 metros pecho y también consiguió el oro en la prueba de posta, junto a Cecilia Dieleke, Laila Chain y Andrea Berrino.

En los 100 metros pecho, más allá de quedarse con la medalla dorada, Ceballos no se mostró conforme con su tiempo. Esa exigencia refleja a una deportista que, a los 31 años, mantiene intactos sus objetivos y continúa entre las referentes de la natación argentina.

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Ceballos alcanzó las semifinales en los Juegos Olímpicos de París 2024 y sostiene su preparación con la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pero su importancia trasciende los resultados deportivos: la riocuartense también es una referente para las nuevas generaciones de nadadores que buscan proyectarse en el alto rendimiento.

Entre ellas aparece Agostina Hein, una de las grandes figuras de la natación argentina, que no pudo participar de los Juegos Suramericanos por una apendicitis.

También Cecilia Dieleke, de apenas 16 años, tiene en Ceballos un espejo dentro del equipo argentino. La joven nadadora oriunda de San Martín, Buenos Aires, consiguió hasta el momento tres medallas doradas en la competencia.

Informe de Jorge Parodi