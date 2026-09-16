FOTO: Nueva campaña nacional para prevenir las apuestas online entre adolescentes y jóvenes en Argentina

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Una nueva campaña nacional del Consejo Publicitario Argentino (CPA) se ha puesto en marcha para prevenir las apuestas online entre adolescentes y jóvenes, motivada por los alarmantes resultados de recientes estudios.

El spot "Parece un juego, pero es una trampa" representa una iniciativa integral diseñada para abordar este problema, enmarcada dentro de una misión más amplia que comenzó a principios de 2026.

La campaña está dirigida a adolescentes, familias, educadores y la sociedad en general, y contempla diversas acciones de publicidad, colaboración con influencers, intervenciones, prensa y articulación institucional, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Esta acción se implementa tras la revelación de un incremento notable de adolescentes y jóvenes involucrados en apuestas online.

Según datos de U-Report / UNICEF, el 80% de los adolescentes han accedido o conocen a alguien que ha apostado online, y de este grupo, el 40% visita sitios o aplicaciones de apuestas de manera frecuente o diaria.

Desde el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina se indicó que 1 de cada 8 jóvenes que participan en apuestas ha quedado endeudado, mientras que el 70% de los menores reporta síntomas de ansiedad y malestar relacionados con sus hábitos de apuestas.

Además, se destaca que el 47% de los adolescentes experimenta alteraciones en sus ciclos de sueño y una disminución en su rendimiento escolar. También, el 80% de ellos considera que las actuales medidas para restringir el acceso de menores a estas plataformas no son efectivas.

Recientemente, se conoció un informe relacionado con la recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de los sitios de apuestas.

La recaudación ha mostrado un aumento significativo en los primeros ocho meses de 2026, marcando así el crecimiento mensual más alto desde que se tienen registros, con un notable incremento durante el Mundial de Fútbol.

La consultora Analytica ha estimado que, en los primeros siete meses del año, la recaudación del ARCA presenta un aumento del 40% interanual, siendo junio y julio los meses con mayor incremento.