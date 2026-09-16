Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

El clima en Córdoba para este miércoles 16 de septiembre se caracteriza por un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se sitúa en un 49%, lo que contribuye a un día cómodo para disfrutar al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, lo que significa que no hay nubes que obstruyan la vista del sol. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el viento es leve. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que muchos cordobeses opten por salir a disfrutar del día.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 17 de septiembre la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 18, se espera un aumento en la temperatura, con mínimas de 16° y máximas de 28°, aunque se prevén lluvias ligeras. El fin de semana traerá temperaturas más cálidas, alcanzando máximas de hasta 33° el domingo.