Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre
Este miércoles 16 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 9° y 22°. Se espera un día mayormente soleado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre
El clima en Córdoba para este miércoles 16 de septiembre se caracteriza por un ambiente mayormente soleado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se sitúa en un 49%, lo que contribuye a un día cómodo para disfrutar al aire libre.
En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, lo que significa que no hay nubes que obstruyan la vista del sol. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.
Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el viento es leve. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que muchos cordobeses opten por salir a disfrutar del día.
En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 17 de septiembre la mínima será de 14° y la máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 18, se espera un aumento en la temperatura, con mínimas de 16° y máximas de 28°, aunque se prevén lluvias ligeras. El fin de semana traerá temperaturas más cálidas, alcanzando máximas de hasta 33° el domingo.
Lectura rápida
¿Cuál es el clima actual en Córdoba?
El clima actual en Córdoba es soleado, con una temperatura de 19° y una sensación térmica de 19°.
¿Qué temperaturas se esperan para hoy?
Se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22° para el miércoles 16 de septiembre.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
El pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre 14° y 33° en los próximos días, con algunas lluvias previstas.
¿Qué condiciones climáticas hay en Córdoba?
Las condiciones son de cielo despejado, con buena visibilidad y viento leve desde el suroeste.
¿Es un buen día para actividades al aire libre?
Sí, se prevé un día soleado y cálido, ideal para disfrutar al aire libre sin lluvias.