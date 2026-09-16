FOTO: Misiones: ex comisario se entrega tras diez días de búsqueda por abuso a sus hijastras

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) – El ex comisario que era buscado en la provincia de Misiones por el presunto abuso de sus hijastras se entregó en las últimas horas, quedando a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación en su contra.

La captura se concretó este martes en la ciudad de Posadas, cuando Adolfo Miguel González, de 63 años, se presentó en el domicilio de su hermana y notificó a la Policía sobre su ubicación, lo que facilitó su arresto 11 días después de que se emitiera el pedido de detención.

Según la información contenida en el expediente, González está acusado de haber abusado de las hijas de su ex pareja, quien realizó la denuncia el 4 de septiembre, lo que permitió que se iniciara la investigación.

El comisario general retirado de la Policía de Misiones está alojado en una seccional y se espera que este jueves sea indagado, según lo informado por el medio Primera Edición.

Durante los días de búsqueda, se llevaron a cabo varios operativos, uno de los cuales se realizó en una vivienda de Posadas, donde se incautó un celular que se presume pertenecía a González y que actualmente está siendo peritado por expertos.

La causa, caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado, está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Instrucción Nº2, y la orden de detención fue emitida por el juez Juan Manuel Monte, quien está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº2 de Posadas.