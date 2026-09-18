Perros peligrosos: seguro obligatorio, penas de cárcel y control policial hasta sin ataque

Con el antecedente del fallo histórico por los dogos en Córdoba, la Cámara de Diputados debate un proyecto de ley nacional para tipificar de manera estricta las penas ante la tenencia irresponsable de perros potencialmente peligrosos.

La iniciativa, definida como un texto híbrido entre derecho sustantivo y regulación administrativa, busca aplicar un control riguroso sobre los dueños para frenar de raíz los ataques en la vía pública.

Seguro obligatorio y penas de cárcel por "peligro abstracto"

El eje central de la propuesta radica en la tipificación penal del "peligro abstracto". Esto significa que las fuerzas de seguridad y los municipios podrán intervenir de manera directa cuando un animal de gran porte circule suelto o sin bozal, aun cuando no haya atacado a nadie ni causado lesiones.

"El proyecto tipifica sanciones para homicidios o lesiones culposas y suma el concepto de peligro abstracto. Un vecino podrá llamar a las autoridades para poner en resguardo al perro y sancionar al propietario por el solo hecho de exponer a terceros a un riesgo innecesario", precisó la diputada Alejandra Torres, impulsora de la iniciativa.

A su vez, la norma impone dos requisitos económicos y de seguridad clave para el tenedor: la contratación obligatoria de una póliza de seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a terceros y la implementación de un registro de licencias con examen psicotécnico previo, bajo un esquema similar al exigido para la tenencia de armas.

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No a la prohibición de razas: la responsabilidad cae sobre el dueño

Ante posturas que sugieren prohibir de forma tajante la crianza de razas como pitbulls o dogos, Torres descartó que el proyecto busque la estigmatización de los animales y reafirmó la responsabilidad del tenedor.

"No estamos en el camino de prohibir este tipo de razas. El proyecto apunta a condenar al dueño, al propietario que no educa a su perro y no adopta las conductas apropiadas", enfatizó la legisladora.

Finalmente, respecto a los desafíos de fiscalización en los barrios, la diputada remarcó que las provincias y los municipios deberán adherir al marco normativo para articular el poder de policía.

"Podemos hacer lindas letras de proyectos, pero necesitamos que la sociedad los conozca para exigir su cumplimiento y que los organismos de control y el Poder Judicial actúen de manera efectiva", concluyó.