Abusos en Córdoba: la familia de Marfa pidió ser querellante y buscará evitar la prescripción

La familia de Marfa solicitó ser admitida como querellante para impulsar la investigación sobre los abusos que la mujer denunció haber sufrido desde niña en Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. Tras su fallecimiento, su abogada prepara un planteo para evitar que esos hechos sean declarados prescriptos.

La doctora Marina Romano, quien representó a Marfa en vida y ahora asiste a su viudo, Juan Carlos, explicó en diálogo con Cadena 3 que la presentación se hizo en nombre de los herederos de la mujer: su marido y su hija menor de edad. Aclaró que la participación todavía debe ser admitida por la Justicia.

Según explicó, el pedido apunta tanto a las personas denunciadas por Marfa como a funcionarios públicos señalados por presuntas omisiones. Recordó que su clienta había presentado en 2020 una denuncia por abusos sexuales, servidumbre y corrupción de menores contra integrantes de la familia Villarreal.

En cuanto a las responsabilidades estatales, señaló que Marfa había pedido investigar si funcionarios policiales y judiciales omitieron deliberadamente dar curso a su denuncia. Romano diferenció esa investigación de la correspondiente a quienes fueron señalados como autores de los abusos.

Respecto de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, el Código Penal prevé que el plazo de prescripción quede suspendido mientras alguno de sus partícipes desempeñe un cargo público.

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Para los hechos denunciados por Marfa, la abogada anticipó que, una vez admitida la intervención de los familiares, formulará un planteo de inconstitucionalidad y de control de convencionalidad vinculado al artículo 67. Buscará que las reglas de prescripción se analicen a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos.

"Voy a plantear la no prescripción", afirmó. Como fundamento, mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Romano señaló que la ley Piazza, de 2011, y la reforma de 2015 fueron posteriores a los hechos denunciados. Sin embargo, argumentó que esas normas consagraron derechos que ya estaban reconocidos en convenciones internacionales suscriptas por Argentina.

También citó un fallo de 2023 de la Cámara de Acusación de Córdoba que, según explicó, respaldó la posibilidad de investigar delitos contra la integridad sexual cometidos durante la niñez y antes de aquellas modificaciones legales. Indicó que utilizará ese antecedente para sustentar su planteo.

La abogada destacó además la actuación de la fiscal Analía Cépede, quien tomó declaración a Marfa mientras estaba internada. Relató que la funcionaria buscó elementos para determinar si existía un delito que pudiera perseguirse de oficio y reconoció las limitaciones legales que enfrenta la investigación. "Tenemos que hacer todos los esfuerzos", sostuvo Romano sobre la continuidad del reclamo de justicia.

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Entrevista de Miguel Clariá.