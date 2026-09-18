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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, Córdoba presenta un clima templado con temperaturas que oscilan entre 15° y 25°. Se espera cielo nublado y condiciones estables a lo largo del día.

18/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el sur-suroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. El cielo continuará nublado durante la mayor parte del día, lo que aportará un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 19 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con cielo nublado. El domingo 20, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 32°, manteniendo el cielo cubierto. El lunes 21, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 22, la mínima será de 10° y la máxima de 28°, con algunas nubes dispersas.

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