FOTO: Una partera de 88 años fue imputada en Rosario por supresión de identidad de una mujer

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) – Una partera de 88 años fue formalmente imputada en Rosario por la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970. Aunque la causa se centra en un caso particular, se están revisando otras denuncias que implican a la acusada en la creación de certificados de nacimiento con información falsa sobre los padres biológicos.

La fiscal federal Soledad García, quien lidera la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, presentó la investigación penal contra la partera, quien trabajó en un hospital público, por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

La fiscalía sostiene que la imputada, en su rol de partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, elaboró un certificado de nacimiento que incluía datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada en 1970, según informa el portal Fiscales.

La investigación también está considerando denuncias de otras cinco víctimas, incluyendo a una mujer que fue criada como hija de la propia imputada, conocida por sus iniciales D.E.V., apodada "Dolly". Se ha ordenado la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe un vínculo biológico entre ellas.

La imputación

"De manera sistemática entre 1968 y 1980, separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad", declaró la fiscal García.

En el caso de la niña nacida en 1970, se le atribuye a la imputada haber emitido un certificado que indicaba falsamente que E.A.Q. y A.T.B. —ambos fallecidos— eran sus padres biológicos. La niña fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.

La fiscal subrayó que la conducta investigada "excede una mera irregularidad administrativa" y que el uso de un documento público para establecer una filiación falsa ha tenido consecuencias jurídicas que perduran hasta el presente.

"Es un caso gravísimo que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas", evaluó la fiscal.

El origen del caso

La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. En su relato, expuso que durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 solicitó a la persona que figura como su madre en el acta de nacimiento que se sometiera a un examen de ADN.

Los análisis realizados confirmaron que no existía vínculo biológico con A.T.B., quien era identificada como su madre en el documento, con una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento.

La denunciante reveló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita orquestada por la obstetra "Dolly", a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.

Para formalizar la inscripción, se incluyeron declaraciones falsas en un documento público, donde la imputada certificó que el nacimiento ocurrió en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a E.A.Q. y A.T.B. como progenitores biológicos.

La mujer también mencionó que su madre de crianza le reveló, antes de fallecer, que su nacimiento real se habría producido alrededor del 27 de diciembre de 1969, a pesar de que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970, registrando como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña.

Este relato fue corroborado por una tía de la denunciante, quien afirmó que la familia había sido silenciada mediante amenazas de muerte atribuidas al padre.

Respecto a su madre biológica, la víctima indicó que, según lo que le contaron, se trataba de una joven incapaz de hacerse cargo de su crianza y que, tras la entrega, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata.

Agencia NA