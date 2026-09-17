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Flamengo eliminó a Independiente del Valle: jugará con Estudiantes en semifinales de la Libertadores

El “Mengao”, defensor del título, igualó 1-1 frente al conjunto ecuatoriano en el Maracaná, pero avanzó gracias a la victoria por 2-0 en el duelo de ida. Palmeiras y Fluminense diputarán la otra llave.

17/09/2026 | 23:53Redacción Cadena 3

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Giorgian de Arrascaeta, autor del gol del empate del equipo brasileño.

FOTO: Giorgian de Arrascaeta, autor del gol del empate del equipo brasileño.

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Flamengo aguantó el partido de este jueves con un hombre menos y consiguió un empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador, que lo metió en las semifinales de la Copa Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0.

El gol del Mengao lo convirtió Giorgian de Arrascaeta, a los 38 minutos del segundo tiempo, mientras que Djorkaeff Reasco había adelantado a la visita, a los 31 de la primera parte.

En tanto, el mediocampista Jorginho se fue expulsado en el elenco rojinegro por doble amarilla, a los 20 minutos de la segunda parte, y dejó a su equipo con un futbolista menos sobre el terreno de juego del estadio Maracaná.

De esta manera, Estudiantes de La Plata ya conoce a su rival en la próxima instancia del certamen internacional: deberá enfrentar al vigente campeón para alcanzar la final de la competencia. Del otro lado, Palmeiras y Fluminense definirán al otro finalista.

Independiente del Valle saltó al partido decidido a complicarle las cosas al Flamengo y lo logró a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Agustín Rossi no pudo despejar un centro de Matías Perelló y la pelota cayó en los pies de Reasco, quien se encontraba en el lugar indicado para empujar el balón al fondo de la red.

El cuadro ecuatoriano insistía y estaba cerca de ampliar la ventaja e igualar la serie. Incluso, tuvo un gol anulado por fuera de juego, a los 34 del complemento, pero un grosero error de Aldair Quintana dejó al uruguayo De Arrascaeta solo frente al arco. El guardameta calculó mal y el esférico pasó por encima de la cabeza, dejando los tres palos libres para la definición del charrúa.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Flamengo en el partido? Flamengo empató 1-1 ante Independiente del Valle.

¿Quién anotó los goles en el partido? Giorgian de Arrascaeta anotó para Flamengo y Djorkaeff Reasco para Independiente del Valle.

¿Cuándo se produjo la expulsión de Jorginho? Jorginho fue expulsado a los 20 minutos del segundo tiempo.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en el estadio Maracaná.

¿Quién será el próximo rival de Estudiantes de La Plata? Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo en la próxima instancia del certamen.

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