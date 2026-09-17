Flamengo eliminó a Independiente del Valle: jugará con Estudiantes en semifinales de la Libertadores

Flamengo aguantó el partido de este jueves con un hombre menos y consiguió un empate 1-1 ante Independiente del Valle de Ecuador, que lo metió en las semifinales de la Copa Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0.

El gol del Mengao lo convirtió Giorgian de Arrascaeta, a los 38 minutos del segundo tiempo, mientras que Djorkaeff Reasco había adelantado a la visita, a los 31 de la primera parte.

En tanto, el mediocampista Jorginho se fue expulsado en el elenco rojinegro por doble amarilla, a los 20 minutos de la segunda parte, y dejó a su equipo con un futbolista menos sobre el terreno de juego del estadio Maracaná.

De esta manera, Estudiantes de La Plata ya conoce a su rival en la próxima instancia del certamen internacional: deberá enfrentar al vigente campeón para alcanzar la final de la competencia. Del otro lado, Palmeiras y Fluminense definirán al otro finalista.

Independiente del Valle saltó al partido decidido a complicarle las cosas al Flamengo y lo logró a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Agustín Rossi no pudo despejar un centro de Matías Perelló y la pelota cayó en los pies de Reasco, quien se encontraba en el lugar indicado para empujar el balón al fondo de la red.

El cuadro ecuatoriano insistía y estaba cerca de ampliar la ventaja e igualar la serie. Incluso, tuvo un gol anulado por fuera de juego, a los 34 del complemento, pero un grosero error de Aldair Quintana dejó al uruguayo De Arrascaeta solo frente al arco. El guardameta calculó mal y el esférico pasó por encima de la cabeza, dejando los tres palos libres para la definición del charrúa.